Avec le retour de Jordan McLaughlin, les Wolves retrouvent leur force tranquille

On l’oublierait presque, dans l’ombre de l’absence de Karl-Anthony Towns dont le retour est logiquement plus attendu par les fans, mais Jordan McLaughlin manquait à l’appel dans le Minnesota depuis le 10 décembre.

Touché au mollet gauche à la fin du mois de novembre, la doublure de D’Angelo Russell depuis maintenant plus de trois saisons avait alors manqué cinq matchs de suite, avant de revenir pour prendre part à trois matchs, pour finalement connaitre aussitôt une rechute qui l’éloignait des planches indéfiniment.

« Ça m’a miné le moral » reconnaissait d’ailleurs le meneur de 26 ans. « C’était la plus longue absence de ma carrière. J’ai raté une trentaine de matchs, c’était pénible. »

Une absence qui, au total, lui aura coûté 35 matchs précisément, « J-Mac » ayant effectué son retour ce week-end, à l’occasion de la large victoire des Wolves sur les Nuggets au Target Center, avec une performance discrète statistiquement (2 points et 3 rebonds en 12 minutes), mais rassurante dans l’impact.

« Il apporte un rythme spécial à l’équipe » appréciait Chris Finch, qui peut désormais replacer Jaylen Nowell dans un rôle plus naturel de deuxième arrière, et ainsi retrouver une rotation plus dense. « Il enchaine les bons choix en attaque, se donne à fond en défense. Il nous manquait, c’est certain, donc c’est appréciable de le retrouver. On sait à quel point il est positif dans notre jeu. C’est rassurant de pouvoir à nouveau compter sur un porteur de balle solide, qui contrôle le tempo. »

Jordan McLaughlin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 20 48.9 38.2 66.7 0.2 1.4 1.6 4.2 1.0 1.1 1.0 0.1 7.6 2020-21 MIN 51 18 41.3 35.9 76.7 0.4 1.7 2.1 3.8 0.9 1.0 1.0 0.1 5.0 2021-22 MIN 62 15 44.0 31.8 75.0 0.4 1.2 1.5 2.9 0.9 0.9 0.6 0.2 3.8 2022-23 MIN 43 16 42.1 30.8 83.3 0.4 1.1 1.4 3.4 0.7 0.7 0.8 0.1 3.7 2023-24 MIN 56 11 48.3 47.2 72.2 0.3 1.0 1.3 2.0 0.6 0.6 0.3 0.1 3.5 Total 242 15 44.6 36.9 73.8 0.3 1.3 1.6 3.1 0.8 0.9 0.7 0.1 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.