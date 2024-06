Jacque Vaughn : « Nous sommes plus grands, plus forts et plus athlétiques »

À l’instar de son prédécesseur, Steve Nash, Jacque Vaughn se retrouve à son tour au cœur d’une tempête dont il se serait bien passé. Avec le transfert retentissant de Kyrie Irving vers Dallas, les New-Yorkais devraient connaître une nouvelle période d’incertitude au moins jusqu’à jeudi prochain, date limite des transferts.

En attendant de savoir avec quelle équipe les Nets vont terminer la saison, l’entraîneur livre son premier sentiment, à l’issue de la réception perdante des Clippers, par rapport aux événements.

Kyrie Irving ? Le coach assure que ses interactions avec lui « ont été toujours positives. J’ai apprécié le coacher. Je veux qu’il réussisse. Je vais rester aussi simple que ça. On a eu des hauts et des bas en cours de route. J’ai aussi vu le jeune homme marquer 60 points. Je l’ai aussi vu amener ses enfants dans les vestiaires. Je l’ai également vu grandir en tant qu’individu et devenir un meilleur coéquipier que lorsque je l’ai rencontré. Je vais toujours regarder le bon côté des gens. Il n’est plus parmi nous, mais j’ai apprécié son passage. »

Le technicien ajoute dans la foulée, comme pour tourner la page au plus vite : « Mais j’ai hâte de coacher Spencer (Dinwiddie) et Do (Dorian Finney-Smith), c’est sûr. » Le premier n’est évidemment pas un inconnu à Brooklyn puisque le meneur y a signé certaines de ses meilleures saisons dans la Grande Ligue, entre 2017 et 2021. À une période où l’ancien assistant était déjà en place. Jacque Vaughn évoque un joueur avec un « QI élevé. Il sera capable de comprendre les choses rapidement. Lui et moi avons un bon rapport, il s’adaptera et sera prêt à jouer. »

Quid de Kevin Durant ?

« Spencer est capable d’attaquer des deux côtés du terrain, avec le ballon ou sans. Il shoote avec un haut pourcentage désormais cette saison (ndlr : 40.5% à 3-points, son record en carrière). Donc c’est super pour notre groupe, un shooteur à 3-points de plus. Et puis Do avec sa capacité à défendre sur plusieurs postes et à envoyer des tirs à 3-points ouverts… Nous sommes plus grands, plus forts et dans l’ensemble plus athlétiques collectivement », pense le coach.

Son enthousiasme ne doit pas faire oublier le flou existant autour de Kevin Durant et d’un éventuel transfert ricochet de ce dernier. Pour l’heure, Jacque Vaughn, dont l’équipe occupe encore la 5e place à l’Est (32 victoires – 21 défaites), réclame à ses joueurs de rester « présent ».

« Je ne vais pas compliquer les choses. Je vais entraîner le groupe qui est en face de moi dans le vestiaire. Cela ne changera pas. Je ne vais pas spéculer et me mettre dans la tête de Kevin. Je ne vais même pas essayer de le faire. Je vais coacher ce groupe. J’ai hâte de le faire et de gagner », développe le technicien selon qui les attentes en interne « ne changent pas ».

Il précise toutefois avoir eu une récente conversation avec sa star. Mais « essentiellement basée sur le match de samedi et la façon dont le groupe s’est rassemblé pour gagner. Il était enthousiaste quant à la façon dont nos gars ont joué, notamment Cam (Thomas). Nos conversations se sont donc orientées dans cette direction et c’est tout. »

Spencer Dinwiddie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DET 34 13 30.2 18.5 91.2 0.1 1.3 1.4 3.1 1.6 0.6 1.0 0.2 4.3 2015-16 DET 12 13 35.2 10.0 57.6 0.3 1.1 1.4 1.8 1.7 0.3 0.6 0.0 4.8 2016-17 BRK 59 23 44.4 37.6 79.2 0.5 2.3 2.8 3.1 2.0 0.8 1.1 0.4 7.3 2017-18 BRK 80 29 38.7 32.6 81.3 0.5 2.7 3.2 6.6 2.3 0.9 1.6 0.3 12.6 2018-19 BRK 68 28 44.2 33.5 80.6 0.4 2.1 2.4 4.6 2.8 0.6 2.2 0.3 16.8 2019-20 BRK 64 31 41.5 30.8 77.8 0.5 3.0 3.5 6.8 2.8 0.6 2.7 0.3 20.6 2020-21 BRK 3 21 37.5 28.6 100.0 0.0 4.3 4.3 3.0 1.3 0.7 1.7 0.3 6.7 2021-22 * All Teams 67 30 41.6 33.9 77.4 0.7 3.5 4.2 5.2 2.2 0.7 1.6 0.2 13.7 2021-22 * WAS 44 30 37.6 31.0 81.1 0.8 3.9 4.7 5.8 2.4 0.6 1.7 0.2 12.6 2021-22 * DAL 23 28 49.8 40.4 72.5 0.4 2.7 3.1 3.9 1.9 0.7 1.4 0.3 15.8 2022-23 * All Teams 79 35 43.8 36.9 81.2 0.4 3.1 3.4 6.5 2.4 0.9 1.8 0.3 17.3 2022-23 * DAL 53 34 45.5 40.5 82.1 0.4 2.7 3.1 5.3 2.3 0.7 1.7 0.3 17.7 2022-23 * BRK 26 35 40.4 28.9 79.7 0.4 3.8 4.1 9.1 2.4 1.1 2.1 0.3 16.5 2023-24 * All Teams 76 28 39.2 33.7 80.5 0.4 2.3 2.7 4.7 1.8 0.7 1.2 0.3 10.5 2023-24 * BRK 48 31 39.1 32.0 78.1 0.5 2.8 3.3 6.0 1.8 0.8 1.3 0.2 12.6 2023-24 * LAL 28 24 39.7 38.9 88.0 0.1 1.5 1.7 2.4 1.9 0.5 1.0 0.5 6.8 Total 542 28 41.4 33.3 79.6 0.4 2.6 3.0 5.2 2.3 0.7 1.7 0.3 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.