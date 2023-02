Pour leur premier match au Barclays Center depuis l’officialisation du transfert de Kyrie Irving vers Dallas, et en attendant les arrivées, certainement pour la prochaine sortie, de Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith, les Nets ont livré une vaillante bataille face à des Clippers au complet.

Sous l’impulsion d’un Cam Thomas toujours en mode torche humaine après sa sortie à 44 points contre les Wizards ce weekend (47 points, 4 rebonds et 3 passes), et plus globalement grâce à une attaque très efficace pendant une bonne partie du match, les hommes de Jacque Vaughn ont effectivement posé des problèmes à l’escouade de Los Angeles.

On précise bien « pendant une bonne partie du match », car le « money-time » a été fatal aux locaux. En tête de 8 points (107-99) à un peu plus de cinq minutes de la fin, les Nets n’ont ensuite pas réussi à tenir et ont été rattrapés par leurs imprécisions et leur manque de justesse dans leurs exécutions offensives, et par association par l’absence d’un véritable finisseur comme… Kyrie Irving.

Pendant que les Clippers, sans être particulièrement convaincants, sécurisaient eux ce succès en pouvant compter sur un Kawhi Leonard décisif, auteur de 7 points dans les cinq dernières minutes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– « Back-to-back » à 40 points de Cam Thomas, qui a besoin de Kyrie Irving ? On plaisante évidemment, mais il faut reconnaitre que cette récente explosion offensive du jeune arrière de Brooklyn, devenu le plus jeune joueur, depuis LeBron James, à signer deux matchs de suite à 40 points ou plus, est sympathique à observer. Surtout que le départ de Kyrie Irving va libérer du temps de jeu, et qu’il pourrait (devrait ?) continuer à en être le principal bénéficiaire. Libre en attaque pour le moment, à l’image de ses 29 tirs pris cette nuit, il rentrera certainement dans le rang quand Kevin Durant reviendra, mais demeurera un soldat précieux en attaque pour les Nets.

– Get threes, or die tryin’. On s’offre une référence à l’iconique album de 50 Cent pour mettre en lumière le véritable barrage de tirs extérieurs que les Nets, malheureusement en vain, ont abattu sur les Clippers : 16/31 ! Le « tout pour le tir primé » est une formule instable car finalement aléatoire, mais terriblement efficace quand elle fonctionne. Cette nuit, elle a fonctionné, mais elle n’a pas payé, pour les Nets, notamment car ils ont été dominés dans la peinture (52 points encaissés).

– Au final, les Nets ont payé cash leurs pertes de balle. En effet, les Nets ont perdu 16 ballons (dont 3 dans les trois dernières minutes !), qui leur ont coûté 25 points. En comparaison, les Clippers n’ont perdu que 7 ballons, pour 8 points seulement encaissés. La grande différence dans la rencontre s’est clairement jouée ici. C’est dans ces moments-là que Kyrie Irving peut être déjà regretté, au Barclays Center…

TOPS/FLOPS

✅ Paul George et Kawhi Leonard. Une journée normale au bureau pour les deux stars des Clippers, qui ont compilé 53 points pour repousser ces vaillants Nets. Le premier a été le métronome de l’attaque durant les trois premiers quart-temps, avant que le second, plus discret, ne prenne le relais dans le dernier acte, avec une grosse montée en puissance durant les cinq dernières minutes.

✅ Terance Mann. Dans l’ombre des deux ailiers évoqués ci-dessus, le meneur par défaut des Clippers n’a… distribué aucune passe, laissant le playmaking à la paire de All-Stars, mais il a apporté sa polyvalence ailleurs, avec 12 points, 9 rebonds et 3 contres.

✅ L’effort collectif du cinq majeur des Nets. Bien sûr, Cam Thomas a pris toute la lumière, mais les autres titulaires n’étaient pas en reste non plus. Notamment Nic Claxton et son énorme double-double (15 points, 16 rebonds et 3 contres), ou Royce O’Neale et son adresse extérieure toujours fiable (5/7). On a aussi vu du très bon Edmond Sumner, titulaire sur le « backcourt » en attendant Spencer Dinwiddie, et brillant par son profil « all-around » (23 points, 5 rebonds et 3 passes).

⛔️ Marcus Morris. Expulsé en première mi-temps après avoir (probablement) utilisé des mots qui n’ont pas plu aux arbitres, après que ces derniers aient sifflé une faute contre lui, l’ailier-fort a livré un passage anecdotique sur les planches du Barclays Center (2 points en 17 minutes).

LA SUITE

– Nets (32-21) : « back-to-back » à domicile contre les Suns (01h30).

– Clippers (31-26) : réception des Mavericks, dans la nuit de mercredi à jeudi (04h00).