Fâché avec son tir, Jerami Grant a fait appel à son coach personnel

En plein milieu du mois de décembre, Jerami Grant ne se sentait pas bien sur la ligne des lancers-francs. Il n’affichait que 65% de réussite dans cet exercice depuis cinq matches quand son coach personnel, John Townsend, a été appelé en renfort. L’intérieur des Blazers a bien fait puisqu’il a ensuite enchaîné un superbe 27/30 sur la ligne dans les six matches suivants.

Les deux hommes se connaissent depuis le passage de Jerami Grant chez les Sixers, au début de sa carrière. John Townsend était alors le spécialiste du shoot de Philadelphie, comme il le fut à Portland puis à Memphis et Toronto. Désormais, il est en indépendant et travaille avec Kyle Lowry, Gary Harris ou encore Jarred Vanderbilt.

Après cet épisode sur les lancers-francs, lui et Jerami Grant conviennent d’une nouvelle rencontre deux semaines plus tard, mi-janvier, quand les Blazers resteront à Portland pendant plusieurs jours de suite.

Le timing ne pouvait pas mieux tomber. Car si les problèmes aux lancers-francs étaient désormais réglés, c’était maintenant son shoot à 3-pts qui déraillait. La preuve avec son vilain 3/24 sur quatre rencontres ! John Townsend était présent quand Jerami Grant a fait un 0/6 contre le Magic puis son 2/7 face aux Cavaliers.

« Je ne lui ai dit qu’une chose : il n’y a pas grand-chose à faire pour corriger ça », glisse le coach pour The Athletic. « Le plus gros du travail a été fait il y a plusieurs années. »

Une heure de shoot sous le regard du coach et ça repart

Ils se retrouvent donc à l’université de Portland pour une heure de shoot. Le joueur s’est senti rassuré avec la présence de son coach personnel à ses côtés. Ce dernier a surtout insisté sur l’alignement de son bras droit. La clé de la réussite de Jerami Grant.

« Quand on a des longs bras comme moi, on veut ramener la balle derrière sa tête et shooter », analyse le champion olympique de Tokyo. « Donc si je voulais qu’il soit là, c’était pour me regarder, pour me rappeler les choses qu’on avait déjà faites. Cela m’a énormément aidé. J’étais en galère avec mon tir et grâce à lui, j’ai pu me reconcentrer. J’ai retrouvé mon rythme. »

Les Mavericks ont pu le constater. Après ce petit entraînement et lors deux matches de suite contre Dallas, il a cumulé un joli 6/9 derrière l’arc, sans oublier un parfait 4/4 aux lancers-francs. La crise est passée et cet épisode illustre une nouvelle fois l’importance de John Townsend dans les prestations de l’ancien de Detroit.

« Pour dire la vérité, il m’a aidé à modeler mon jeu », déclare Jerami Grant. « Ma capacité à m’écarter, à shooter de loin, mes performances cette saison et même avant, tout ça vient de mon travail avec lui. »