À Brooklyn, on garde tout le monde

Beaucoup de contrats deviennent garantis ce week-end, et si du côté de Dallas, on a choisi de se séparer de Kemba Walker, à Brooklyn, on préfère miser sur la continuité. Ainsi Hoopshype rapporte que trois joueurs vont pouvoir souffler et enlever l’épée de Damoclès qui planait au-dessus de leurs têtes.

Il s’agit de Yuta Watanabe, une des révélations de la première partie de saison des Nets, mais aussi d’Edmond Sumner et de Markieff Morris. À eux trois, ils apportent près de 19 points par match, et ils permettent à Jacque Vaughn de s’appuyer sur une rotation d’une dizaine de joueurs.