Bogdan Bogdanovic adepte de la « Mamba Mentality »

Bogdan Bogdanovic a dû prendre son mal en patience jusqu’à la libération, le 2 décembre, lorsqu’il a retrouvé les parquets pour aider les Hawks à l’emporter face à Denver. L’attente aura été longue puisque le Serbe, opéré du genou cet été, a dû regarder l’Eurobasket 2022 à la télé et vivre les premières semaines de la saison NBA sur le côté.

Interrogé par TrendBasket, Bogdan Bogdanovic s’est exprimé sur ce long processus et la façon dont il l’a vécu.

« C’est la plus longue période pendant laquelle j’ai été éloigné du terrain. J’ai quand même trouvé un moyen de toucher le ballon, je prenais des tirs depuis une chaise pendant un moment. Et puis dès le deuxième mois, je pouvais plier le genou et sauter », s’est-il remémoré. « J’étais très enthousiaste lors de mon match de retour. Revenir, ressentir ces émotions et voir les fans m’a rendu nerveux, comme si je jouais pour la première fois ».

Un repère durant sa rééducation

Il lui a fallu quelques matchs, trois précisément, pour s’ajuster des deux côtés du terrain. Puis, dès sa quatrième sortie, il a commencé à enchaîner, avec notamment une prestation à 31 points face à Brooklyn.

« Ça ne m’inquiétait pas plus que ça parce que je savais que j’avais travaillé dur et que j’étais sur la bonne voie. Les bonnes choses prennent du temps, j’essaie toujours de me battre d’abord contre moi-même avant de penser à battre l’adversaire ensuite » continue-t-il ainsi.

En plus d’être un adepte du stoïcisme, Bogdan Bogdanovic a également évoqué sa passion pour la « Mamba Mentality ». Deux piliers qui l’ont aidé à garder le cap sur le plan mental durant sa rééducation.

« Tout d’abord, j’aime la compétition, c’est mon caractère. Lorsque je perds, je me dis : ‘Ça ne se reproduira plus’. C’est ainsi que je me motive avant tout », a-t-il expliqué. « Par exemple, lorsque je me suis blessé, j’ai renforcé mon régime alimentaire et mon entraînement, et j’ai essayé de regarder et de lire beaucoup de choses motivantes provenant de différents sports et de différents entraîneurs. Je ne le fais pas juste pour le plaisir de le faire, je le fais en pensant que si je le fais, les choses seront plus faciles lorsque je reviendrai. C’est ma mentalité. C’est ce que Kobe disait. Il travaillait vraiment dur et les matchs devenaient de plus en plus faciles pour lui. Le jeu n’est jamais facile, mais tout dépend de votre état d’esprit ».

Une mentalité qu’il ne manquera pas d’appliquer ce soir face aux… Lakers.