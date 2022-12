Kemba Walker sans rancune envers les Knicks

Alors que son « homecoming » à New York aurait pu être une des belles histoires de la saison passée, cela s’est vite transformé en un des dossiers les plus décevants de l’exercice 2021/22.

New-Yorkais pure souche, né dans le Bronx, le meneur de 32 ans avait ainsi rejoint le club de sa ville natale durant l’intersaison 2021, les Knicks misant sur le produit local pour tenter d’apporter un peu de stabilité à un poste de meneur frappé par l’instabilité depuis trop longtemps. Sur le papier, c’était le scénario idéal.

Dans les faits, ce fut malheureusement très décevant, l’ancien de Connecticut disparaissant de la rotation de Tom Thibodeau assez tôt dans la saison, à cause d’un physique fragile et de limites défensives importantes. Avant de mettre un terme prématuré à sa saison en février, le technicien des Knicks ne comptant définitivement plus sur lui.

« Ce n’était pas une décision difficile, pour être honnête. C’était même une décision égoïste » assurait d’ailleurs « Cardiac Kemba » après l’incroyable victoire des Mavericks face à ces mêmes Knicks. « Je voulais retrouver des sensations. Et à ce moment de la saison, je ne jouais plus. Donc ce n’était plus très logique de rester. »

Aujourd’hui avec les Mavericks, donc, qu’il a rejoint début décembre, après un transfert de New York vers Detroit durant l’été, puis un départ des Pistons à l’amiable à la rentrée, Kemba Walker est revenu, avec le recul, sur ce retour aux sources manqué dans la « Big Apple », la saison passée.

« Je suis de New York. Donc je vais toujours supporter mon équipe. Je n’ai absolument aucune rancoeur. C’était une expérience géniale, qui comptait beaucoup pour moi. Je me rappellerai toujours du match au Garden, quand le public chantait mon nom [ndlr : Kemba Walker enregistrait un triple-double contre les Hawks, lors du « Christmas Day » 2021 au Madison Square Garden, déclenchant l’ovation du public à sa sortie]. C’était un sentiment génial » assurait-il. « Je reste un produit de New York. J’ai des souvenirs là-bas que je vais garder en tête et chérir pendant longtemps. »