Concentrés sur le basket, les Nets enchaînent les victoires

Entre la demande de transfert estivale de Kevin Durant, la polémique autour de Kyrie Irving qui a conduit à sa suspension, et le départ de Steve Nash, c’est peu dire que la saison des Nets avait mal débuté.

Mais depuis quelques semaines, on ne parle de Brooklyn que dans la colonne « sports », donc pour leurs résultats sur les parquets. Et ils sont très bons : neuf victoires de suite ! Ce calme retrouvé, est-ce la clé de la réussite de la franchise actuellement ?

« On n’est plus détourné du fait que aujourd’hui, c’est aujourd’hui », répondait avant la victoire contre Cleveland Jacque Vaughn, pour ESPN. « La chose la plus importante désormais, c’est d’essayer de gagner des matches. Quand on arrive à la salle, il s’agit uniquement du basket, du sport. »

Kevin Durant semble avoir une autre lecture. Pour l’ailier, ce n’est pas le groupe qui s’est recentré sur le basket, ce sont les médias qui ont arrêté de parler d’autre chose…

« Franchement, on a toujours été concentré sur le basket. Je ne veux pas manquer de respect aux journalistes, mais c’est le monde extérieur, médias et fans, qui pensait qu’on se fichait de notre sport, qu’on n’était plus concentré. On l’a toujours été. Il n’y a plus rien à dire en-dehors du terrain, c’est un fait, donc il n’y a plus de discussions autour de notre équipe. On a été en difficulté en début de saison, je ne vais pas dire le contraire, mais on a toujours gardé notre concentration sur le basket. Je sais qu’on a beaucoup parlé des histoires autour de Kyrie, mais le jeu a toujours été central. »

« On s’est engagé, en tant que groupe, à ne parler que de basket entre nous »

S’il assure que rien n’a changé sur le fond pour les Nets, le MVP 2014 ne peut tout de même pas nier que le début de saison a été pollué par les problèmes, que ce soit l’affaire Kyrie Irving, le départ de Steve Nash ou les mauvais résultats. C’est là que la promotion de Jacque Vaughn a fait du bien également.

« J’avais des amis qui me demandaient si tout allait bien, parce qu’il se passait tellement de choses folles avec les Nets. Vraiment ? Ce n’était pas si fou », se souvient l’ancien des Warriors. « On ne parlait pas de ça entre nous. On faisait notre boulot. Le bruit extérieur est là depuis le premier jour. Ce qu’on a fait, c’est simplifier les choses des deux côtés du terrain. Le coach a renforcé nos rôles. C’était important de le faire. »

Le coach confirme de son côté qu’il a fallu écarter les mauvaises ondes du groupe, pour revenir à l’essentiel : le terrain. Pour cela, il fallait simplifier les choses.

« Ça en fait partie, c’est certain », assure-t-il. « On s’est engagé, en tant que groupe, à ne parler que de basket entre nous. J’espère que rien, aucun bruit extérieur, ne va venir nous gêner. Les gars font un remarquable travail pour se protéger les uns les autres. De mon côté, je suis quelqu’un de simple, donc j’essaie de garder les choses simples. J’ai insisté sur ce qui allait être bénéfique pour l’équipe. On a dépouillé nos systèmes aussi. On est simple dans ce qu’on fait, pour que les gars jouent avec liberté. C’est important si on veut que les joueurs se donnent à fond. »