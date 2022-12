Josh Christopher veut qu’on lui donne sa chance

Écarté de la rotation par Stephen Silas et en mal de temps de jeu, Josh Christopher avait accepté de retourner en G-League pour retrouver un peu du rythme et des sensations. L’arrière a rempli le contrat avec 25.5 points de moyenne à 56% de réussite, et sa sortie à 28 points contre les Iowa Wolves aura été sa dernière puisque les Rockets l’ont rappelé dans la foulée en vue de le réintégrer. Pourquoi pas dès ce soir face aux Mavericks ?

« Il a fait un très bon travail en G-League », a estimé Stephen Silas. « Il est difficile de faire jouer 11 ou 12 gars tous les soirs. Mais quand son nom sera appelé, il sera prêt. C’est difficile de se retrouver en position de récupérer plus de temps de jeu. En G-League, il a pu jouer librement, et c’est ce que je veux qu’il fasse ici avec nous ».

Pour Josh Christopher, qui avait montré de bonnes choses la saison dernière, ce retour sonne comme un nouveau départ. L’arrière est en tout cas motivé à l’idée de retrouver la NBA.

« Je peux défendre et marquer, je suis un couteau-suisse. J’ai l’impression d’avoir réalisé une bonne année rookie. Vous savez ce que je peux apporter à l’équipe. Je suis comme une étincelle. Quand les gars seront décidés à me faire jouer, je serai prêt », a-t-il confié. « L’an dernier aussi, j’étais allé en G-League. Quand j’étais revenu, j’avais joué. C’est mon espoir ».

Son retour pourrait constituer un coup de boost non négligeable pour l’équipe de Stephen Silas, alors que Houston reste sur quatre revers de suite, et resté bloqué à la dernière place de la conférence Ouest.