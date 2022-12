Nicolas Batum s’est rappelé au bon souvenir des Hornets

Les Clippers viennent de remporter cinq matches sur six, et cette bonne tenue correspond bien sûr aux retours de Kawhi Leonard et de Paul George, mais aussi à la montée en puissance de Nicolas Batum. À 34 ans, le Français a appris à gérer au mieux son physique, et après un mois de novembre plutôt discret (4.5 points de moyenne), il a retrouvé son meilleur niveau en décembre : 10 points et 5 rebonds, à 52% aux tirs et 50% à 3-points.

Cette nuit, il recevait les Hornets, une franchise qui l’avait poussé au bout du banc, et il s’est rappelé au bon souvenir de ses anciens dirigeants avec 21 points et 7 rebonds. Très adroit à 3-points en décembre, « Batman » signe un superbe 7 sur 10 à 3-points !

« Cela ressemblait un peu à un match d’ouverture » estime Nicolas Batum. « Je pense que les gens attendaient cela depuis longtemps. On dit de nous que nous avons une bonne équipe, un super roster… Ils veulent nous voir, savoir ce qu’on vaut. Je pense que nous l’avons montré un peu ce soir ».

Une vraie complicité avec Tyronn Lue

Quasi au complet, les Clippers ont largement dominé les Hornets, et Nicolas Batum a confirmé qu’il était un maillon essentiel des Clippers où il avait prolongé cet été. Il était très demandé, mais il se sent si bien dans le système Lue qu’il n’a pas hésité à prolonger pour deux saisons.

Il a toujours remercié Tyronn Lue d’avoir relancé sa carrière, et son coach est touché.

« `À chaque fois qu’un joueur parle de vous comme ça, c’est un superbe sensation » réagit Tyronn Lue sur ClutchPoints. « Notre rôle est d’essayer de tirer le meilleur des joueurs, et souvent, les joueurs tirent le meilleur d’un coach également. Cela compte beaucoup pour moi que Nico, qui est dans cette ligue depuis longtemps et qui est un super vétéran, dise ces mots ».

Pourtant remplaçant, Nicolas Batum est le joueur qui a passé le plus de temps sur le terrain cette saison. C’est le signe que les Clippers composent avec beaucoup de blessés, mais aussi que le Français est un joueur qui compte, et qu’il est en pleine possession de ses moyens physiques.

« On savait qu’une fois qu’il se retrouverait dans une bonne situation, il serait capable d’être à nouveau lui-même » témoigne Rudy Gobert, qui avait voulu le faire venir au Jazz. « C’est ce qui s’est passé ici. Je suis vraiment heureux pour lui et je pense qu’il a encore de nombreuses années devant lui comme très, très bon joueur de basket. Je savais qu’il voulait encore jouer, qu’il voulait encore gagner, qu’il aimait encore le basket… J’ai le sentiment que ces deux dernières saisons, il n’avait jamais autant travaillé, et cela a porté ses fruits jusqu’à présent. »