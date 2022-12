Bronny et Bryce James s’inclinent face à St. Vincent – St. Mary, le lycée de LeBron James

C’était l’événement de ce samedi soir en High School du côté de la Nationwide Arena de Columbus (Ohio). Le lycée de St. Vincent – St. Mary où LeBron James a évolué avant d’entrer en NBA, recevait celui de Sierra Canyon, où jouent actuellement ses deux fils, Bryce et Bronny.

La rencontre était forcément attendue. L’entraîneur d’Akron, un certain Dru Joyce III, ancien coéquipier de LBJ à cette époque et ami du King, avait même déclaré vouloir « battre Bronny » avant d’en découdre.

Bronny rejoint Bryce sur le banc avant la fin

L’ancien meneur pro, passé par Monaco et Limoges durant sa carrière, a vu son plan mis à exécution puisque St. Vincent – St. Mary l’a emporté 67-61 et que Bronny James a raté son match. Le capitaine de Sierra Canyon a manqué ses cinq premiers tirs et a fini par être expulsé à cause des fautes à 2’30 de la fin avec 7 points au compteur. Bryce James (15 ans, 2e année), n’a pas joué.

« Nous avons été horribles. L’énergie au début du match a été horrible. L’exécution a été horrible », a déploré Andre Chevalier, coach de Sierra Canyon, avant de voler au secours de son capitaine. « Bronny joue toujours dur et joue de la bonne façon. Parfois il ne met pas ses tirs, mais il fait tout le reste pour nous ».

LeBron James n’a pas pu assister à la rencontre puisqu’il jouait vendredi et ce dimanche à Los Angeles en début d’après-midi. C’était la première fois que ses deux fils figuraient dans l’équipe de Sierra Canyon pour affronter son ancien lycée. Les deux premières fois que Bronny James les avaient affrontés seul, son équipe l’avait emporté, 59-56 à Colombus et 71-53 à Los Angeles avec 19 points de sa part.