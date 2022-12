Le ridicule domine chez les Hawks

Avec cinq défaites en six matches (la seule victoire est celle contre Chicago au buzzer), les Hawks sont dans le dur depuis dix jours. Ils ont touché le fond contre Orlando, avec un premier quart-temps affreux.

Raté offensivement avec seulement 22 points marqués, mais surtout défensivement, avec 50 points encaissés ! Les joueurs du Magic ont eu énormément d’espaces et de tirs ouverts pour établir un nouveau record de franchise.

« Cela ne devrait pas arriver », se lamente ainsi Nate McMillan dans les colonnes de l’Atlanta Journal-Constitution. « Chaque soir, on doit montrer de l’énergie, de l’envie, un sentiment d’urgence. On ne peut pas attendre de prendre un coup pour répondre. On savait que le Magic allait bien jouer. On les avait battus deux fois, ils jouent mieux en ce moment. 50 points encaissés : on n’était pas prêt à jouer. »

Les Hawks vont seulement réagir en deuxième quart-temps grâce à De’Andre Hunter, énorme avec 20 unités dans ces douze minutes. « On doit être prêt. On en avait parlé avant la rencontre », raconte ce dernier. « On savait qu’ils joueraient avec beaucoup d’énergie. »

Même avec 40 points inscrits dans le deuxième quart-temps, les troupes de Nate McMillan ne reviendront pas assez pour se donner une chance dans cette partie. Elles pourront regretter longtemps cette entame catastrophique.

« On ne peut pas être apathique comme ça », ajoute Onyeka Okongwu. « Encaisser 50 points en un quart-temps, c’est ridicule. On doit jouer dur pendant 48 minutes. Quand je regarde les statistiques, on a été bon dans les autres quart-temps. On s’est mis dans le trou après le premier et on n’a pas réussi à en sortir. »