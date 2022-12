L’extrême lenteur de Giannis Antetokounmpo aux lancers-francs agace tout le monde

Lundi, Mark Cuban a révélé qu’il avait appelé la NBA pour se plaindre de la lenteur de Giannis Antetokounmpo aux lancers-francs. Chaque joueur a le droit à 10 secondes pour shooter son lancer, mais le Grec, tel Rafael Nadal avant de servir, aime prendre son temps, et il est toujours à la limite de la violation.

Ce qui agace d’autant plus Mark Cuban, c’est que les Mavericks s’étaient inclinés d’un point face aux Bucks, et dans cette rencontre, Giannis avait pris 12 secondes pour shooter l’un de ses lancers. Le 25 novembre dernier, lors de la première confrontation entre les Bucks et les Mavs, Jason Kidd s’en était déjà plaint.

« Ils ne vont pas siffler les 10 secondes… Déjà qu’ils ne sifflent pas les marchers, comment voulez-vous qu’ils sifflent les 10 secondes ? C’est la NBA… » soupirait le coach des Mavericks. « On n’a pas besoin d’y prêter attention. Ce n’est qu’un match de saison régulière. »

Russell Westbrook compte à voix haute

Une semaine plus tard, rebelote, et cette fois, ce sont les Lakers qui s’agacent. Plus particulièrement Russell Westbrook. « Sérieux, il a pris 12 secondes ! » avait-il lancé à un arbitre. Comme ce dernier n’avait pas bronché, Russell Westbrook s’était mis à compter à haute voix, et quelques minutes plus tard, sur un autre lancer, Giannis avait écopé de sa première sanction de la saison aux lancers-francs. « Je me suis senti soutenu, et c’est bien qu’ils y fassent attention » avait réagi le meneur après le match.

Depuis, effectivement, les arbitres ont Giannis à l’oeil, ou plutôt au chrono, et contre le Magic, il s’est fait sanctionner deux fois. Même chose cette nuit face aux Warriors. Rappelons, que chaque violation est transformé en un lancer-franc raté…

« Il en a conscience » répond Mike Budenholzer au Milwaukee Journal Sentinel. « On a eu une brève discussion. Il doit avoir des routines et les conserver. Je trouve que dans l’ensemble, il est dans une bonne position. Il faut juste qu’il réduise un petit peu. »

Un moyen également de se reposer

Le quotidien rapporte qu’en début de saison, le double MVP prenait 8 à 9 secondes pour shooter, et sur les douze premiers matches, il tournait à moins de 60% aux lancers-francs. Puis, il a décidé de prendre encore plus de temps, flirtant largement avec les 10, 11, voire 12 secondes, et il a gagné 10 points d’adresse pour flirter avec les 70% en décembre. En sachant que ce pourcentage correct est donc plombé par des violations des 10 secondes.

« Je le reconnais, j’en prends la responsabilité et je l’assume parce que c’est la seule façon de m’améliorer, et d’essayer de faire mieux », a répondu Giannis. « Parfois, je ne vais pas mentir, je suis tellement fatigué que je prends quelques secondes de plus pour me reposer car je viens juste de remonter tout le terrain, de créer pour mes coéquipiers, de prendre le rebond, d’essayer de contrer et d’aller au cercle. Donc parfois, je prends quelques secondes de plus aux lancers. Au final, si on me siffle une violation des 10 secondes, je le respecte. Je vais leur rendre la balle, essayer de retourner aux lancers, et cette fois, de shooter en moins de 10 secondes. »

Une chose est sûre, après la victoire face aux Warriors, il a préféré ironiser : « Je ne vais pas changer, et je vais garder ma routine. Je vais juste essayer de shooter en 9 secondes et demie, et non 10. »