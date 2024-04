Ricky Rubio veut aider les enfants touchés par le cancer

En mai 2016, après quatre années de lutte, la mère de Ricky Rubio succombait à un cancer des poumons, à seulement 56 ans. Ce qui a poussé son fils à lancer, deux ans plus tard, la « Ricky Rubio Foundation », imaginée pour venir en aide aux victimes de cette maladie.

Plus précisément encore, le programme « I Am Ready » a été inventé pour aider les enfants. Au début, à Barcelone, ils étaient dix et 300 auraient désormais été soutenus par la fondation du meneur des Cavaliers.

« Pour un adulte, c’est déjà effrayant comme expérience », rappelle Ricky Rubio pour le site de la NBA. « Pour un enfant, c’est dix fois pire. Ils ne comprennent pas. Ils sont censés être en bonne santé et jouer. Dans un hôpital, ils ne comprennent pas grand-chose et ils veulent être avec des enfants. J’ai décidé de ramener ça aux États-Unis. »

Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ?

« C’est en réalité virtuelle et le dessin animé explique tout aux enfants », précise l’Espagnol. « On me voit faire des choses comme lacer mes chaussures et me préparer pour jouer au basket. Les médecins leur expliquent comment les choses vont se passer. Puis on va dans la salle de traitement, pour voir les machines. Je pense que ça aide leur cerveau de voir comment les choses se déroulent. Les enfants se sentent plus en sécurité. »

Cette technologie pourrait aussi être utilisée pour les adultes annonce Ricky Rubio, qui souhaite améliorer les conditions de vie des enfants et de leur famille, avec des salles de jeu.

« Quand ma mère était à l’hôpital, on était souvent dans l’attente. On ne faisait que ça : attendre », se souvient-il. « Je crée un espace où on peut méditer, lire des livres, se vider la tête. Cela aide non seulement le patient, mais aussi sa famille. »

Ricky Rubio Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIN 41 34 35.7 34.0 80.3 0.5 3.7 4.2 8.2 2.4 2.2 3.2 0.2 10.6 2012-13 MIN 57 30 36.0 29.3 79.9 0.8 3.3 4.0 7.3 2.5 2.4 3.0 0.1 10.7 2013-14 MIN 82 32 38.1 33.1 80.2 0.7 3.4 4.2 8.6 2.7 2.3 2.7 0.1 9.5 2014-15 MIN 22 32 35.6 25.5 80.3 0.9 4.8 5.7 8.8 2.7 1.7 2.9 0.1 10.3 2015-16 MIN 76 31 37.4 32.6 84.7 0.5 3.8 4.3 8.7 2.6 2.1 2.5 0.1 10.1 2016-17 MIN 75 33 40.2 30.6 89.1 0.9 3.2 4.1 9.1 2.7 1.7 2.6 0.1 11.2 2017-18 UTH 77 29 41.8 35.2 86.6 0.6 4.0 4.6 5.3 2.7 1.6 2.7 0.1 13.1 2018-19 UTH 68 28 40.4 31.1 85.5 0.5 3.1 3.6 6.1 2.7 1.3 2.7 0.2 12.7 2019-20 PHX 65 31 41.5 36.1 86.3 0.7 4.0 4.7 8.8 2.6 1.5 2.7 0.2 13.0 2020-21 MIN 68 26 38.8 30.8 86.7 0.4 2.9 3.3 6.4 2.0 1.4 1.6 0.1 8.6 2021-22 CLE 34 29 36.3 33.9 85.4 0.4 3.7 4.2 6.6 2.2 1.4 2.7 0.2 13.1 Total 665 30 38.9 32.6 84.3 0.6 3.5 4.2 7.6 2.5 1.8 2.6 0.1 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.