Le MVP de la nuit | Kawhi Leonard ne compte pas se mettre au vert

À peine 12 points de moyenne avec 40% aux tirs dont 17% de loin… Avant ce match face aux Celtics, la ligne de statistique de Kawhi Leonard sur l’ensemble de la saison était méconnaissable. L’ailier des Clippers a profité de la venue de la meilleure équipe de la ligue, et de l’attention générée par cette belle affiche, pour remettre quelques pendules à l’heure.

Dans cette partie, on a retrouvé le joueur incisif d’antan, capable d’avoir un gros impact des deux côtés du terrain. Lui qui n’avait pas encore dépassé la barre des 20 points cette saison a régalé par son jeu à mi-distance.

Un « turnaround » ligne de fond face à Marcus Smart pour démarrer, un « jumper » en sortie de dribble et tête de raquette au nez de Malcolm Brogdon, puis la même sanction face à Blake Griffin… « The Klaw » a rapidement trouvé son rythme.

Mais c’est dans le troisième quart-temps, où les Clippers vont commencer à s’envoler au score, qu’il a fait le plus de dégâts. Son tir à 3-points en première intention en transition, puis son « runner » sur la possession suivante toujours en transition, sont autant de bons signes d’un joueur qui retrouve la confiance dans son jeu et son physique.

Plus de cinq-cents jours sans dépasser les 20 points !

« Ce n’est que mon 9e match de la saison et ça vient après une année entière à soigner une rupture d’un ligament croisé. On ne peut pas se précipiter. J’aurais aimé jouer plus. Put…, j’essaie de le faire depuis le début de l’année. Il s’agit d’écouter les gars qui étudient la question », lâche après le match l’ailier, resté 29 minutes en jeu.

C’était suffisamment de temps pour signer sa meilleure performance de l’année avec 25 points, d’une efficacité totale (10/12 aux tirs dont 2/3 de loin), 9 rebonds, 6 passes pour 34 d’évaluation et un +23 au score lorsqu’il était en jeu. Il n’avait plus atteint la barre des 20 points en saison régulière depuis le 12 mai 2021 !

« C’est un effort collectif de tout le monde ce soir. On voulait s’assurer que (Jayson) Tatum soit pris à deux et de contester au maximum les tirs de (Jaylen) Brown », commente l’ailier avant d’être interrogé sur ses sensations personnelles : « Euh… non (ce n’était pas encore ses meilleures sensations de l’année). C’est une histoire de répétitions. J’ai rentré des tirs, c’est tout. Je dois rester en bonne santé. C’est une bonne victoire à la sortie d’un long « road trip » mais d’autres choses sont à venir… »