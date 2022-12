Au tour de Cleveland de tomber face aux Spurs !

Mais où s’arrêteront les Spurs ? Après avoir enchaîné 11 défaites de suite depuis le 11 novembre, les joueurs de Gregg Popovich se réveillent soudainement, et cette nuit, ils ont signé une troisième victoire de suite !

Après Houston et Miami, c’est Cleveland qui s’incline face aux jeunes Spurs. Un revers sur le fil (112-111) après une formidable course-poursuite puisque les Cavaliers ont compté jusqu’à 19 points de retard dans le 3e quart-temps, et ils étaient encore menés de 10 points à quatre minutes de la fin (110-100).

Evan Mobley au dunk puis Donovan Mitchell à mi-distance tentent alors le tout pour le tout ! Cleveland grignote son retard, mais Mobley loupe un lancer-franc, puis perd un ballon… Devin Vassell stoppe l’hémorragie (112-106) à deux minutes de la sirène. Les Spurs ne vont plus inscrire le moindre point et Cleveland va avoir deux balles de match.

La première est pour Donovan Mitchell mais Keldon Johnson le bâche sur la planche. Le ballon revient à Darius Garland, seul dans le coin à 3-points, mais il rate. Mitchell prend encore le rebond, mais il ne parvient pas à remonter au cercle, et les Spurs s’imposent par la plus petite des marges.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une défaite rare. C’est la première fois de la saison que les Cavaliers s’inclinent face à une formation avec un bilan inférieur à 50%. Jusqu’à présent, Cleveland s’était toujours imposé face aux « petites équipes ». Autre stat : les Cavaliers n’avaient plus perdu à San Antonio depuis mars 2019 !

– L’hommage à Gabriel Jesus. Gravement blessé au genou à la Coupe du monde, l’attaquant du Brésil ne jouera sans doute plus cette saison. A San Antonio, Josh Richardson lui a piqué sa célébration en mimant un coup de fil à sa maman après chaque 3-points. Cette nuit, c’est le banc dans son ensemble qui a fait ce geste après un 3-points d’un Richardson bouillant. Keldon Johnson a aussi adopté cette célébration.

– San Antonio apprécie l’Est. Avant-derniers de la conférence Ouest, les Spurs affichent un bilan très positif face aux équipes de l’Est : 6 victoires – 2 défaites.

TOPS/FLOPS

✅ Josh Richardson. Après s’être troué face au Heat, le jeune vétéran des Spurs signe un match plein à 24 points en 13 tirs avec un 5 sur 7 à 3-points. Plus globalement, le banc de San Antonio a été très efficace.

✅ ⛔Keldon Johnson. Malade et très incertain, il arrose beaucoup mais il apporte un danger permanent, et surtout il montre l’exemple. Comme sur ce contre décisif sur Donovan Mitchell. Ce n’est que son 3e contre de l’année !

✅ Caris LeVert. C’est le jumeau de Richardson, et il a été tout aussi efficace comme 6e homme. Il ne force rien, et il joue dans le rythme de l’attaque. Il ne cherche pas l’isolation, et l’attaque est plus « vivante » lorsqu’il est sur le terrain.

⛔ Darius Garland. À l’image de ce dernier tir raté dans le corner, le meneur All-Star a vécu une soirée compliquée avec un 7 sur 22 aux tirs, dont 1 sur 6 à 3-points.

LA SUITE

Cleveland (17-11) : déplacement à Dallas mercredi.

San Antonio (9-18) : déplacement à Portland mercredi.