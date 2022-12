Brooklyn enfonce Washington et réalise le quatre à la suite

Bien reposés après avoir mis la majeure partie de leur rotation au repos ce week-end, à Indianapolis, les Nets se déplaçaient dans la capitale avec la ferme attention de confirmer leur récente embellie collective. Pari tenu, car ils sont parvenus à prendre le dessus sur les Wizards (112-100), dans le sillage de Kevin Durant (30 points, 9 rebonds, 6 passes) et Kyrie Irving (24 points, 6 rebonds, 5 passes), bien sûr.

Une victoire assez logique, la quatrième consécutive pour Brooklyn, qui s’est construite à cheval sur les deuxième et troisième quarts-temps. Pour Washington en revanche, cette défaite n’est autre que la septième d’affilée et la dégringolade au classement se poursuit inlassablement. Malgré Kyle Kuzma (20 points, 7 rebonds) et malgré Kristaps Porzingis (20 points), alors que l’intérieur letton est surtout sorti en cours de route, car blessé au dos…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Kevin Durant et Kyrie Irving à leur main. Parfaits chefs de file des Nets et de leur collectif, les deux All-Star n’ont pas eu à forcer leur talent pour vaincre cette faible équipe des Wizards. Comme souvent sur la même longueur d’onde sur le plan du jeu, ils se sont relayés à merveille pour faire plier la défense de Washington, éclaboussant la soirée de toute leur classe, balle en main. Ce qui n’a d’ailleurs pas manqué de ravir le public de la Capital One Arena, sous le charme lorsque Irving faisait le spectacle, dans le second quart-temps, ou que Durant alignait les paniers avec une facilité déconcertante, tout au long de la partie.

— Entre Washington et Brooklyn, deux dynamiques bien opposées… D’un côté, les Wizards ne cessent d’enchaîner les défaites et d’accumuler les blessés, se préparant en prime à vivre un calendrier des plus complexes, avec 10 de leurs 12 prochaines sorties qui se joueront à l’extérieur (dont un road-trip de six matchs à l’Ouest). De l’autre, les Nets montent en puissance, sans faire de bruit et sans avoir encore atteint leur plein potentiel, avec huit victoires en neuf rencontres. Une telle opposition ne pouvait donc que découler sur la victoire de la plus en forme et de la moins affaiblie des deux équipes.

TOPS/FLOPS

✅ T.J. Warren. Toujours en train de retrouver son rythme et ses jambes, ce qui explique son irrégularité d’un match à l’autre, l’ailier des Nets a cette fois-ci montré de belles choses en sortie de banc : 12 points, 4 rebonds et 3 passes en 19 minutes. Dans l’ombre de la paire Durant/Irving, il a pris ce que la défense adverse lui laissait en attaque, aussi bien pour scorer par lui-même que pour décaler l’un de ses coéquipiers quand il portait la balle. Prometteur.

✅ Will Barton. En sortie de banc lui aussi, « Will the Thrill » était de retour aux affaires, après avoir raté les deux dernières rencontres de Washington. S’il n’a malheureusement pas pu stopper la série de défaites de son équipe, il a tout de même rendu une jolie copie : 22 points, 7 rebonds et 7 passes. Agressif vers le cercle, mais également adroit de loin, l’arrière/ailier des Wizards s’est ainsi montré efficace pour la franchise de la capitale, notamment dans le second quart-temps. À reproduire, surtout si Bradley Beal et Monte Morris doivent encore rater quelques matchs.

⛔ La blessure de Kristaps Porzingis. Outre la prestation compliquée de Corey Kispert dans le cinq, c’est surtout la sortie en cours de route de « KP » (limité à 24 minutes) qui inquiète dans le camp de Washington. Touché au dos, alors qu’il livrait un match plutôt solide à l’intérieur, il n’est pas revenu en jeu après le troisième quart-temps et il faudra attendre d’éventuels examens pour savoir s’il s’agit de quelque chose de grave, ou non. Cette blessure tombe en tout cas très mal, compte tenu des derniers résultats des Wizards ainsi que de leur infirmerie déjà bien remplie.

LA SUITE

Washington (11-17) : déplacement à Denver, dans la nuit de mercredi à jeudi (03h00).

Brooklyn (17-12) : déplacement à Toronto, dans la nuit de vendredi à samedi (01h30).