Chris Paul de retour ce soir contre Boston

Le 7 novembre, face aux Sixers, après s’être blessé au talon et avoir quitté ses coéquipiers en plein match, Chris Paul avait été rassurant sur la gravité de sa blessure. Le meneur aura finalement manqué un mois de compétition.

En effet, notre confrère Chris Haynes annonce son retour ce mercredi soir, face aux Celtics, à moins d’une rechute de dernière minute qui viendrait gêner « CP3 ».

C’est une bonne nouvelle pour Phoenix qui va ainsi retrouver son All-Star, absent depuis 14 rencontres. Sans lui, et grâce notamment à un Devin Booker de très haut niveau, les finalistes 2021 ont tout de même tenu le coup avec 9 succès, gardant la première place à l’Ouest, mais ils restent aussi sur deux défaites en trois matches.

Pheonix Suns star Chris Paul – barring a setback – intends to make his return tonight against the Boston Celtics after being sidelined for a month with heel injury, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 7, 2022