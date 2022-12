Les Spurs ont encore essayé de stopper Zion Williamson…

Avec 29.3 points de moyenne sur les trois dernières victoires (en quatre matches) des Pelicans, Zion Williamson est en grande forme depuis deux semaines. Les Spurs, même sans Gregg Popovich sur le banc, avaient donc un plan pour le limiter, surtout après avoir déjà encaissé 32 points de sa part, le 23 novembre.

Mais rien n’y fait : l’intérieur de New Orleans est trop fort pour San Antonio. Il l’a confirmé avec une nouvelle prestation de grande qualité : 30 points à 9/14 au shoot, 15 rebonds et 8 passes.

« Il est d’une telle puissance, c’est un incroyable athlète », constate l’ancien coach des Sixers, Brett Brown, à ESPN, qui a assuré l’intérim sur le banc des Texans. « Je suis dans cette ligue depuis un bon moment, mais la puissance, la force de Zion sont uniques. Peu importe ce qu’on veut faire, il faut le faire vite, car au moindre soupçon d’indécision, c’est déjà trop tard. »

Zion penche à gauche

Pendant toute la partie, surtout dans le troisième quart-temps où Zion a inscrit 15 points, les Spurs ont été en retard. Le All-Star a enfoncé la défense en partant systématiquement sur sa gauche.

« J’étais sur la ligne des lancers-francs et j’ai entendu un joueur des Spurs dire à un autre : ‘ne le laisse pas partir à gauche' », raconte Trey Murphy III. « L’autre lui a répondu : ‘j’essaie, mais ce n’est pas facile’. J’ai ajouté que oui, désolé, ce gars est vraiment puissant. »

Zion Williamson a tout simplement réussi un de ses meilleurs matches de la saison, peut-être même son plus abouti, son plus complet, puisqu’il a égalé son record de passes et battu son record de rebonds de la saison dans le Texas.

« Il n’est qu’au début de ses capacités », assure Willie Green pour Nola. « Il va continuer d’être meilleur. Il a vu plusieurs couvertures défensives quand il a le ballon en mains, il fait le jeu pour nous encore et encore. Il fait le choix juste. »