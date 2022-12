Draymond Green dément tout intérêt pour les Lakers

Franchise hors normes dans le paysage de la NBA, les Lakers alimentent les rumeurs et les fantasmes les plus fous. Le dernier en date faisait état d’un potentiel intérêt de Draymond Green pour rejoindre les « Purple & Gold » puisque l’intérieur a la possibilité de devenir « free agent » à l’issue de la saison, s’il décide de ne pas activer sa « player option » à 27.5 millions de dollars pour 2023/24.

Interrogé par Andscape, l’intéressé a balayé la rumeur d’un revers de la main. « Je n’ai jamais dit ça. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. Je ne suis pas non plus du genre à réagir à ce que l’on peut dire. Je réagis quand j’en ai envie. Je ne réagis pas aux choses juste parce que quelqu’un les a dites. »

Tenté par une carrière à la Kobe Bryant

Draymond Green s’est par ailleurs projeté sur la possibilité de jouer durant toute sa carrière aux Warriors, un exploit dans le monde du sport professionnel mais aussi un aspect qui fait la particularité de Golden State, puisque Stephen Curry et Klay Thompson sont dans le même cas que lui.

« C’est incroyable quand on regarde le nombre de gars qui n’ont joué que pour une seule équipe. Vous pouvez regarder la NBA en ce moment. Il y a cinq gars qui ont joué dans une équipe pendant plus de 11 ans. Nous en avons trois (plus Damian Lillard et Bradley Beal). C’est très rare. Il y a 470, 480 joueurs en NBA ? C’est incroyable, et je serais intéressé par ça. Quand on a l’opportunité de le faire, on le savoure », a-t-il ajouté.

Aucun choix définitif n’a malgré tout été acté pour la suite de sa carrière. Ce qui est sûr, c’est que Draymond Green peut aborder l’avenir avec sérénité. Après avoir loué le professionnalisme de son agent, Rich Paul, il se laisse le temps pour prendre la meilleure décision.

« Ceci dit, j’ai conscience que la NBA un business, et qu’au final, il y a des choix à faire. Je dois prendre des décisions, mais je suis concentré sur la saison, sur la victoire. Nous laissons ces choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Ce qui est sûr, c’est que ces choses évoluent dans le temps, et le temps va continuer de passer. Donc, je me concentre sur le présent et sur ce que je peux faire maintenant pour cette équipe. Toutes ces choses arriveront en temps voulu. »