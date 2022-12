Quel avenir pour Facundo Campazzo ?

« J’étais sur le point de retourner en Europe parce que je n’avais aucune offre NBA. » Ces mots, ce sont ceux de Facundo Campazzo au début du mois de novembre. Ce dernier fut donc comblé d’avoir finalement signé à Dallas et d’y avoir retrouvé Luka Doncic.

Mais un mois après cette déclaration, cette semaine, l’Argentin a été coupé par la franchise texane, qui a ainsi fait de la place pour faire venir Kemba Walker.

Maintenant qu’il est de nouveau sans club, Facundo Campazzo, qui a été très discret à Dallas, a-t-il encore une chance de rester en NBA ? Son agent ne le pense pas.

« La réalité, c’est que, s’il ne joue pas en NBA, il jouera en Europe », assure Claudio Villanueva dans des propos rapportés par EuroHoops. « Il n’y a pas tellement d’équipes qui peuvent engager Facundo. Il a confiance, moi aussi, et on va devoir attendre. Si on me demande mon avis, je ne serais intéressé par aucune équipe NBA. J’imagine qu’il va recevoir une nouvelle offre en Europe. »

Si l’agent parle d’une « nouvelle offre », c’est parce qu’une première était arrivée de Russie il y a quelques mois.

« La Russie a fermé ses portes d’après moi », poursuit Claudio Villanueva. « Il n’y a plus de possibilité désormais. En début de saison, on a eu un appel mais la réalité d’aujourd’hui, avec la guerre, est vraiment compliquée. Si les équipes russes reviennent en Euroleague, on en reparlera. Mais là, c’est vraiment compliqué. »

Un retour au Real Madrid, où Facundo Campazzo avait évolué avec Luka Doncic, est-ce envisageable ? « On pense automatiquement que le Real peut être intéressé mais l’équipe est déjà bien armée en matière de joueurs extérieurs », rappelle l’agent. « Il s’agira pour eux d’éventuellement ajouter un autre élément à ce poste. »