Écarté un temps de la rotation avant de revenir en force (un match à 44 points) puis d’être à nouveau mis au ban des Knicks, Kemba Walker avait vécu une saison étrange en 2021/2022.

Un exercice qui s’était terminé le 16 février pour lui. Il a été ensuite transféré cet été, puis coupé par les Pistons avant le début de saison, et ce sont les Mavericks qui lui ont offert une nouvelle chance cette semaine.

« Je me sens bien, et je ne dis pas ça comme ça », assure le meneur pour le site de la franchise. « Je sais que ça fait un moment que je n’ai pas joué, mais ça fait aussi longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien. J’ai vraiment pris mon temps pour aller mieux, pour monter en puissance. Maintenant, il faut voir en condition réelle. »

Le souci, c’est que Kemba Walker n’a jamais cessé de dire cette phrase (« je me sens bien ») ces dernières années, alors qu’il a souvent été bloqué à l’infirmerie à cause de ses genoux. Et depuis son départ de Charlotte, il n’a jamais approché son niveau de All-Star. Il va donc falloir qu’il prouve qu’il a vraiment retrouvé la forme.

Que peut-il ainsi apporter aux Mavericks après dix mois sans jouer ?

« Être un joueur de plus qui peut créer le jeu. Je peux aider dans ce domaine. Je peux retirer de la pression à certains, pas à Luka Doncic car il n’a besoin de personne, il est tellement unique. Mais peut-être que je peux soulager Spencer Dinwiddie ou les jeunes, en étant un porteur de balle supplémentaire. »

Avant la rencontre perdue contre les Pistons, Jason Kidd a été interrogé sur les futurs débuts de sa recrue. Le coach texan n’a pas pu offrir de réponse précise. « On va voir comment il se sent après son entraînement de ce jeudi et on s’entraînera vendredi à New York. Ensuite, on verra », conclut-il ainsi.

Kemba Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHA 66 27 36.6 30.5 78.9 0.5 3.1 3.6 4.4 1.2 0.9 1.8 0.3 12.1 2012-13 CHA 82 35 42.3 32.2 79.8 0.7 2.7 3.5 5.7 1.9 2.0 2.4 0.4 17.7 2013-14 CHA 73 36 39.3 33.3 83.7 0.5 3.7 4.2 6.1 1.8 1.2 2.3 0.4 17.7 2014-15 CHA 62 34 38.5 30.4 82.7 0.6 3.0 3.6 5.1 1.5 1.4 1.6 0.5 17.3 2015-16 CHA 81 36 42.7 37.1 84.7 0.7 3.7 4.4 5.2 1.4 1.6 2.1 0.5 20.9 2016-17 CHA 79 35 44.3 39.9 84.7 0.6 3.3 3.9 5.5 1.5 1.1 2.1 0.3 23.2 2017-18 CHA 80 34 43.1 38.4 86.4 0.4 2.7 3.1 5.6 1.2 1.1 2.2 0.3 22.1 2018-19 CHA 82 35 43.4 35.6 84.4 0.6 3.8 4.4 5.9 1.6 1.2 2.6 0.4 25.6 2019-20 BOS 56 31 42.5 38.1 86.4 0.6 3.2 3.9 4.8 1.6 0.9 2.1 0.5 20.5 2020-21 BOS 43 32 42.0 36.0 89.9 0.4 3.6 4.0 4.9 1.4 1.1 2.1 0.3 19.3 2021-22 NYK 37 26 40.3 36.7 84.5 0.4 2.6 3.0 3.5 1.0 0.7 1.3 0.2 11.7 Total 741 33 41.8 36.0 84.0 0.6 3.2 3.8 5.3 1.5 1.2 2.1 0.4 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.