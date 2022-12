Fiancée d’Ime Udoka, Nia Long regrette le manque de soutien de la part des Celtics

Fiancée à Ime Udoka depuis 2015, après six ans de relation, l’actrice Nia Long a un fils de 11 ans avec le coach (suspendu) de Boston. Pour elle, la mise à l’écart d’Ime Udoka, suite à la révélation de sa liaison avec une membre du staff, a été particulièrement compliquée à gérer, comme elle l’explique à The Hollywood Reporter.

Elle se dit ainsi « très déçue » de la façon dont le club a géré l’affaire.

« La chose la plus déchirante dans tout cela a été de voir le visage de mon fils lorsque les Boston Celtics ont décidé de rendre publique une situation très privée », a expliqué Nia Long. « C’était dévastateur, et ça l’est toujours. »

Techniquement, les Celtics avaient pourtant bien pris soin au départ de ne pas mentionner la cause exacte de la suspension d’Ime Udoka mais, évidemment, les « insiders » ont rapidement trouvé l’info, obligeant la franchise à commenter la situation. De quoi placer le jeune fils du couple sous le feu médiatique…

« J’avais littéralement l’impression que mon cœur avait sauté hors de mon corps. Je suis rentrée à la maison pour être avec mon fils, et c’est ce qui était le plus important pour moi, car il ne vivait pas un moment facile ».

Nia Long explique d’ailleurs que le club ne l’a jamais contactée suite à la suspension de son fiancé.

« Si votre métier est de protéger les femmes… Mais je suis désolée, personne aux Celtics n’a même appelé pour savoir si j’allais bien, pour savoir si mes enfants allaient bien » assure-t-elle, concluant que c’est à l’extérieur du club qu’elle a obtenu du soutien. « Ce que j’ai trouvé, c’est cette tribu de femmes et d’hommes qui me défendaient d’une manière qui me donnait l’impression d’être dans une bulle de protection, et c’était très réconfortant ».

Désormais, elle entend prendre un nouveau départ en 2023, avec ses deux fils (le premier issu d’une précédente relation). Ce sera loin de Boston puisqu’elle a décidé de retourner vivre à Los Angeles.