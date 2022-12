Retrouvailles contrastées pour Tyrese Haliburton et Buddy Hield à Sacramento

De retour à Sacramento pour la première fois depuis leur transfert pour Indianapolis, en échange de Domantas Sabonis, Tyrese Haliburton et Buddy Hield ont reçu un accueil très différent de la part de leurs anciens fans.

Si le meneur a ainsi été acclamé, l’arrière a lui reçu une majorité de sifflets et de huées…

Tyrese Halliburton gets a big ovation on introduction. Buddy Hield less so. pic.twitter.com/ZRjHW9eIV9 — Dustin Dopirak (@DustinDopirak) December 1, 2022

« Je m’en tape », a réagi le Bahaméen après le match. « Je vais très bien dormir. Je gagne beaucoup d’argent… La réaction des fans, c’est leur avis. Mon avis, c’est les Indiana Pacers. Comment est-ce qu’on rebondit le prochain match contre Utah ? On gagne des matchs, on en perd. Ça aurait été génial de gagner ce match, mais ça n’aurait pas fait les gros titres. Mais je ne m’intéresse pas à ça, aux réactions des fans. Je peux être un (?) et vous donner toutes les réponses intelligentes que je veux. Au bout du compte, c’est juste le business du basket. »

Avant le match, Tyrese Haliburton avouait lui que ce match avait forcément quelque chose de particulier, et que son destin serait toujours lié, mais aussi comparé, à celui des Kings, et à cette association avec De’Aaron Fox à laquelle ses dirigeants ne croyaient pas, mais qui aurait pu fonctionner selon lui, avec du temps.

Après le match, conclu par une grosse victoire de Sacramento (137-114) et une prestation décevante du meneur (9 points à 4/13, 10 passes, mais un +/- de -24), il avouait avoir été perturbé par la défense adverse.

« Je crois que ça a démarré avec Davion (Mitchell) en première mi-temps » avouait-il. « Il a défendu sur moi à la fac et maintenant. Il a fait du bon travail et ils ont construit sur ça à partir de là, jusqu’en seconde mi-temps. J’ai perdu des ballons vraiment bêtes, j’ai raté des tirs et ils ont capitalisé sur ça. Bravo à eux. »

Symbole de sa mauvaise soirée, Tyrese Haliburton a même pris une faute technique. Bousculé physiquement par les Kings, il s’est ainsi plaint un peu trop fort aux arbitres.

« Je pense que j’aurais dû davantage aller sur la ligne des lancers. Je ne sais même pas si j’y suis allé… Aucun lancer-franc (il vérifie). Ma faute technique, c’est parce que l’arbitre a dit que je l’ai approché en criant trop fort. Je ne l’ai pas insulté, je ne lui ai rien dit de spécial. Mais j’imagine que je dois faire mieux à ce niveau. »