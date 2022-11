Premier triple-double en carrière pour Bruce Brown

Pour la deuxième fois de suite, Nikola Jokic a manqué d’un souffle un triple-double. Contre Detroit (31 points, 10 passes et 9 rebonds), il lui avait manqué un rebond, alors que face à Oklahoma City (39 points, 10 rebonds et 9 passes), c’est une passe décisive qui lui a fait défaut.

Dans le vestiaire, un journaliste a signalé cette information à Bruce Brown, en se trompant. Notre confrère inverse en effet les statistiques du « Joker » et explique à l’arrière que le double MVP n’a pris que 9 rebonds dans la victoire, après prolongation, face au Thunder.

« Je lui ai volé des rebonds, c’est évident », commente alors Bruce Brown. « J’ai toujours été concentré sur le rebond car j’aime jouer les transitions. C’est comme ça que je marque. On aurait pu faire un triple-double tous les deux, mais clairement, je lui ai piqué des rebonds. »

Si on met de côté cette petite erreur, le constat reste le même : l’ancien de Brooklyn a été excellent au rebond et il a réussi son premier triple-double avec 17 points, 13 rebonds et 10 passes, sans oublier 4 interceptions également. C’est l’un des meilleurs matches de sa carrière.

« C’est un gagnant », constate Michael Malone pour ESPN. « C’est un joueur qu’on veut dans son équipe. Bruce se donne toujours à fond. Il laisse son cœur sur le parquet, chaque soir. Ses statistiques sont impressionnantes en 45 minutes. »

Sur les sept derniers matches, Bruce Brown confirme son statut de couteau-suisse précieux pour les Nuggets avec 14 points à 48 % de réussite au shoot, 40 % à 3-pts, 7.4 rebonds, 6.4 passes et 1.4 ballon volé de moyenne.