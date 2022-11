Les Nets ne voulaient pas se ridiculiser une deuxième fois

Défaits l’autre soir face à une équipe des Sixers pourtant privée de James Harden, Joël Embiid et Tyrese Maxey, pour le plus grand plaisir de leurs nombreux détracteurs sur la toile, les Nets affrontaient à nouveau une équipe privée de ses meilleurs joueurs, cette nuit au nord de la frontière américano-canadienne.

Sans Pascal Siakam, Fred VanVleet et même Scottie Barnes, les Raptors n’ont effectivement pas fait le poids face à des Nets déterminés à ne pas commettre le pêché d’orgueil une deuxième fois de suite (112-98).

« On fait ce boulot pour gagner des matchs », souffle Kyrie Irving New York Post. « On prend cette victoire, surtout après la défaite de l’autre soir et la réaction sur internet comme quoi on devrait avoir honte, ce qui est vrai. On voulait s’assurer de faire attention à tous les détails. On a bien répondu. »

Portés par les 29 points de leur meneur, dont 19 dans le seul troisième quart, les Nets ont précisément fait l’écart au retour des vestiaires, avec un Ben Simmons de plus en plus en jambes à 14 points, 6 passes et 3 interceptions. Si Kevin Durant a été relativement discret offensivement, avec seulement 12 points à 5/10 aux tirs, l’ailier superstar a lui aussi participé à l’effort défensif de son équipe avec 3 contres notamment.

« Les gars doivent assumer leurs responsabilités »

« On a relâché la pression et on a joué au niveau de l’adversaire », reprend Markieff Morris. « [Toronto] est évidemment une bonne équipe mais ils ont un paquet de joueurs blessés. On avait déjà fait cette erreur [mardi] soir et on a bien corrigé le tir. »

Toujours dans le négatif au bilan, avec 9 victoires pour 10 défaites, les Nets sont encore loin d’être un produit fini. Ils ont récemment fait le point en interne, et ça a visiblement porté ses fruits face aux Raptors. Mais il en faudra plus pour vraiment remonter au classement, au moment d’affronter les cadors de la conférence.

« Honnêtement, je pense que c’est dans la nature humaine. Il n’y avait ni Harden, ni Embiid, ni Maxey. On a tous un rôle à jouer avec les cartes qu’on nous donne. On avait tous nos joueurs mais on n’a pas joué comme si on avait des as », philosophe Jacque Vaughn. « Notre session vidéo a été très ouverte, parce que les scénarios qu’on a évoqués, on veut qu’ils se poursuivent sur le terrain. On a vraiment essayé de faire parler les gars, d’être exigeant les uns envers les autres et de mieux communiquer sur le terrain. C’est une part énorme de notre progression défensive. Les gars doivent assumer leurs responsabilités de ce côté-là du terrain. »

Il faudra confirmer ce regain à Indianapolis avant de capitaliser sur une série de sept matchs d’affilée à la maison.