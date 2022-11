Stats & Highlights | Minnesota et Indiana ne s’arrêtent pas, New York se relance

Ça va beaucoup mieux pour Minnesota depuis quelques jours. En battant un Heat accrocheur mais diminué, les Wolves enregistrent une quatrième victoire de suite. Miami en revanche est bien dans le dur, avec quatre revers de rang.

Série positive aussi à Indiana, avec des Pacers qui profitent d’un calendrier très abordable pour accumuler les victoires. Contre Orlando, c’est leur cinquième consécutive et la franchise est quatrième de la conférence Est.

Enfin, New York a rebondi après sa défaite contre les Suns en dominant le Thunder.

Indiana – Orlando : 123-102

Déjà privé de Paolo Banchero et de Wendell Carter Jr, le Magic a vu Chuma Okeke quitter ses coéquipiers après quelques minutes, pour des douleurs au genou gauche. Dès lors, les Floridiens ne pouvaient plus faire le poids.

Les Pacers ont creusé l’écart en troisième quart-temps avec un Bennedict Mathurin à 22 points, un excellent Tyrese Haliburton, auteur de 18 points et 14 passes, et un banc très prolifique (71 unités). Cinquième victoire de suite pour Indiana.

Minnesota – Miami : 105-101

Malgré un effectif réduit à seulement huit joueurs et un match dans les jambes joué la veille, le Heat a bien mieux entamé la partie que les Wolves. Il y avait même treize points d’écart entre les deux équipes à la pause. Chris Finch a réveillé ses troupes à la mi-temps et en troisième quart-temps, Minnesota déroule.

Anthony Edwards inscrit 10 points, Jordan McLaughlin ajoute trois paniers primés et avec un 21-4, Karl-Anthony Towns et sa bande renversent les choses. La partie reste disputée jusqu’au bout et c’est Rudy Gobert, qui n’a pourtant pas pris un shoot du match, qui conclut avec quatre lancers-francs importants.

Oklahoma City – New York : 119-129

Shai Gilgeous-Alexander peut bien marquer 30 points, lui et le Thunder sont tombés sur une équipe de New York plus forte. Les Knicks ont pris les commandes en deuxième quart-temps avec un bon Immanuel Quickley en sortie de banc.

Puis, après la pause, c’est Jalen Brunson (34 points) qui enfonce le clou en enchaînant les points. Jamais largués, les joueurs d’Oklahoma City ne parviendront pas néanmoins à bousculer les troupes de Tom Thibodeau, qui s’est encore passé d’Evan Fournier.