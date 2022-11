Triple-double en carrière : déjà 50 pour Luka Doncic

Après avoir manqué la rencontre (perdue) contre les Rockets, Luka Doncic a signé son retour contre des Nuggets décimés (Nikola Jokic, Jamal Murray et Aaron Gordon absents) avec un excellent match encore une fois : 33 points, 12 rebonds et 11 passes.

C’est son quatrième triple-double de la saison et le 50e de sa carrière, déjà. Luka Doncic n’a eu besoin que de 278 matches pour atteindre ce chiffre, et seul Oscar Robertson (111) a été plus rapide que lui puisque Magic Johnson avait eu besoin de… 279 rencontres.

« Il réécrit le livre des records », constate Jason Kidd, un des rois du triple-double (107 en carrière), qui lui avait réalisé son 50e lors de son 649e match, pour ESPN. « C’est plutôt cool. Oscar est unique, donc se retrouver derrière lui montre à quel point Doncic est singulier. »

Le All-Star texan a validé son triple-double avec un rebond en début de quatrième quart-temps, alors qu’habituellement il est sur le banc à ce moment de la partie, et surtout que Dallas avait vingt points d’avance.

« On voulait s’assurer de gagner ce match. J’ai demandé à commencer le quart-temps car j’avais eu un jour de repos », raconte-t-il au site de la franchise, avant de réagir à sa performance. « C’est incroyable. J’ai toujours la même réponse : c’est un plaisir. »

Top 10 des joueurs ayant le plus de triple-double en carrière

1. Russell Westbrook – 194

2. Oscar Robertson – 181

3. Magic Johnson – 138

4. Jason Kidd – 107

5. LeBron James – 105

6. Nikola Jokic – 79

7. Wilt Chamberlain – 78

8. James Harden – 69

9. Larry Bird – 59

10. Luka Doncic – 50