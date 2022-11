Bones Hyland : « Nikola Jokic regarde des chevaux toute la journée »

Joueur unique sur un terrain, Nikola Jokic est également doté d’une personnalité singulière qui fait de lui une superstar un peu à part, relativement discrète en dehors des parquets.

Invité du podcast « The Old Man and the Three », animé par JJ Redick, son coéquipier Bones Hyland raconte que lui et ses coéquipiers ne savent finalement pas grand chose du « franchise player » des Nuggets. En dehors des terrains, le pivot serbe cultive sa discrétion et son humilité.

« C’est fou, on ne sait rien d’autre sur lui en dehors de sa passion pour les chevaux. Je suis pourtant son coéquipier, mais c’est tout ce que je sais de lui. Il est sur son téléphone, et il regarde des chevaux toute la journée », a déclaré le meneur sophomore des Nuggets. « Avant d’arriver à Denver, je n’avais pas d’a priori sur lui, je ne cherchais pas à savoir comment il pouvait être. Et quand je l’ai vu en vrai, ça n’avait même pas l’air réel ! Je me disais : ‘Tu es double MVP et tu es comme ça ?’ ».

Bones Hyland n’a ainsi jamais vu son coéquipier mettre son statut de double MVP en titre en avant. Le meneur le décrit ainsi comme le gentleman par excellence qui fait de lui le coéquipier parfait, le leader sur lequel toute franchise rêverait de s’appuyer.

« Même s’il sort d’un titre de MVP, le gars est très humble, il ne veut pas parler des récompenses, c’est direct le travail. C’est tout pour l’équipe et pour la gagne. Tout le reste, toutes les distinctions personnelles, je ne vais pas dire qu’il s’en fiche, mais il n’en parle pas. Il ne veut pas en parler », a ajouté Bones Hyland. « Il est du genre : ‘OK, on met ça de côté. Je veux juste gagner un titre de champion NBA, plusieurs titres même’. C’est vraiment son approche au jour le jour (…). On veut tous d’un joueur comme ça comme leader de sa franchise ».