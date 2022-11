Kemba Walker : « Mon heure viendra »

Triste destin que celui de Kemba Walker, passé en l’espace de trois ans de « franchise player » avec Charlotte à « free agent » non sollicité. Après avoir été écarté des Knicks dès le mois de février dernier puis envoyé à Detroit cet été pour finalement être coupé, le meneur vétéran se retrouve donc sans équipe pour la première fois de sa carrière.

Le coup de fil d’une franchise intéressée n’est finalement jamais venu, comme si ses pépins physiques l’avaient tout simplement « blacklisté » de la NBA. De passage dans le « Woj Pod », il a confié prendre son mal en patience et en profiter pour essayer de se refaire une santé en béton.

« Je reste assis, je tâche d’être patient, en me donnant une chance de continuer à soigner mon genou, renforcer mes jambes et renforcer mon corps », a-t-il dit. « Je vais juste attendre, être patient. Je pense que mon heure viendra. Vraiment. Et quand elle viendra, je vais faire de mon mieux pour être aussi prêt que possible ».

Les Knicks, un conte de fées qui a tourné au cauchemar

Kemba Walker ne regrette pas son choix d’avoir quitté Charlotte pour évoluer à Boston et défendre enfin les couleurs d’un candidat au titre, puis de rejoindre New York, la ville dont il est originaire, lui le natif du Bronx.

« Au début, c’était comme un conte de fées. Ça l’était. C’était quelque chose que j’attendais vraiment avec impatience. N’importe quel gamin rêverait de jouer pour l’équipe de sa ville, et j’en ai rêvé pendant très longtemps », a-t-il ajouté. « Quand l’opportunité s’est présentée, j’étais super excité. Mais malheureusement, ça n’a pas fonctionné pour moi. Individuellement, je ne correspondais pas vraiment au système et à ce que ces gars essayaient de faire là-bas. Ce n’était tout simplement pas pour moi ».

La mésaventure qu’il vit actuellement le ramène finalement à ses débuts, lorsqu’il avait galéré pour trouver un programme AAU à New York alors qu’il était encore un jeune joueur parmi tant d’autres.

« En fait, cette situation me ramène à mes racines et à ce que je dois faire pour obtenir ce que je veux. Mais c’est une situation différente pour moi, ne pas être dans une équipe NBA. J’essaie juste de faire de mon mieux pour m’y adapter et continuer à travailler » a conclu le quadruple All-Star de 32 ans.