Mise en place par David Stern en 2005, afin de réguler l’arrivée en NBA de lycéens qui voyaient la ligue comme une manne financière sans y être préparé, la limite d’âge devrait être abolie dans le prochain accord collectif.

À l’heure actuelle, le règlement interdit aux joueurs de moins de 19 ans d’intégrer la ligue. La mesure avait dans un premier temps pousser les jeunes basketteurs à passer par la case universitaire à la sortie du lycée, mais n’a désormais plus vraiment l’effet escompté, comme l’a souligné Dirk Nowitzki.

La NCAA n’est plus le seul chemin

Interrogé par Graham Bensinger, l’ancien joueur des Mavericks a estimé que cette mesure n’avait plus lieu d’être, du fait que le championnat universitaire n’est plus la seule voie pour intégrer la NBA.

« Je pense que c’est un peu bizarre depuis quelques années : certains gars vont en Australie pour un an, d’autres vont en G-League. Je pense qu’on pourrait tout aussi bien les faire entrer à la sortie du lycée, s’ils sont prêts… Ils ne veulent pas vraiment aller à l’université de toute façon », a-t-il rappelé. « Et puis s’ils le font, à la fin, ils ont peur de se blesser. Du coup ils ne jouent pas le Final Four, comme nous l’avons vu ces deux dernières années. Pour moi, c’est juste de la bêtise, c’est juste stupide. On pourrait tout aussi bien leur ouvrir les portes, s’ils sont prêts ».

Les exemples allant dans son sens sont effectivement nombreux. On peut notamment citer LaMelo Ball, passé par la Lituanie et l’Australie avant d’entrer en NBA. Globalement, les plus gros « prospects », suivis par les scouts NBA depuis le lycée, ne passent donc qu’un an en NCAA, avec souvent l’impression d’y perdre leur temps.

Un choix de carrière

En 1998, Dirk Nowitzki avait reçu 40 offres de bourses d’étude pour rejoindre une université mais avait choisi de zapper cette étape pour ne pas être formaté comme un intérieur « à l’américaine ».

« Je crois que ça aurait été fun, mais c’était la bonne décision de ne pas y aller, parce qu’à l’époque, à la fin des années 90, le jeu était encore différent pour les grands et je ne voulais pas devenir un pivot, et qu’on me fasse prendre 10-15 kilos à me dire : ‘Hey, le tir c’est sympa, mais on a besoin de toi plus proche du cercle’. Le jeu n’était pas aussi évolué que maintenant, avec tous les grands qui jouent à l’extérieur, peuvent bouger et sauter ».

La seule chose qu’il regrette aujourd’hui, c’est l’environnement extra-basket qui peut régner sur un campus universitaire américain, une expérience marquante pour tous ceux qui sont passés par là.

« Durant toute ma carrière, la plupart des coéquipiers à qui j’en ai parlé, ils me disaient tous : ‘Ces années à l’université étaient incroyables, au niveau de la camaraderie’. C’est différent en NBA. On joue ensemble, on se fait de bons amis, mais chacun est un peu dans son coin, après l’entraînement ou le match. Je pense que j’aurais aimé la cohésion et la vie sur un campus aussi un peu. Mais je pense que pour ma carrière, c’était la bonne décision d’aller directement en NBA », a-t-il ajouté.