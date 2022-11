Jordan Brand poursuit son offensive avec la Luka 1 en dévoilant un nouveau coloris « Oreo ». Comme son nom l’indique, le modèle signature du meneur des Mavericks s’affiche donc en noir et blanc, avec une tige et ses câbles Flywire en noir. Le haut de la languette apparaît en blanc, sur lequel on retrouve le logo du joueur en noir.

Les finitions comme le logo « Jumpman » ou l’inscription « non desistas non exieris » (« N’abandonne pas, ne te rend pas »), ressortent également en blanc.

La Luka 1 a déjà investi le marché nord-américain et devrait rapidement débarquer en Europe.

(Via NiceKicks)

