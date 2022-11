Jevon Carter fait le match de sa vie !

Pourtant privés de leur « Big Three » (Giannis, Holiday et Middleton), les Bucks sont parvenus à s’imposer 132-128 après deux prolongations sur le parquet du Thunder. Si Shai Gilgeous-Alexander avait arraché la première prolongation sur un shoot énorme à la dernière seconde, c’est Brook Lopez, sur un lancer, qui avait envoyé tout le monde dans une 2e prolongation. Mais le vrai héros de la soirée, c’est l’improbable Jevon Carter qui signe le match de sa vie avec 36 points et 12 passes. Ce sont ses deux records en carrière.

« Je sais que ça va vous sembler dingue, mais ce matin, en me réveillant, j’y ai pensé » raconte ce meneur réputé pour ses qualités défensives. « C’est juste que les opportunités sont différentes chaque jour. Ce soir, il y en avait une, et j’ai été capable de capitaliser dessus. »

Titulaire surprise cette saison en raison des absences de Khris Middleton et Pat Connaughton, il forme avec Jrue Holiday l’un des backcourts les plus difficiles à manoeuvrer. Mais cette nuit, il a prouvé qu’il pouvait aussi se lâcher en attaque, lui qui ne tourne habituellement qu’à 5 points de moyenne.

« Soit je shootais, soit je passais »

« Jevon a fait un match de dingue aujourd’hui, mais c’est Jevon… », réagit George Hill. « Il a bossé tout l’été et il shoote très bien. Nous avons tous les deux cette mentalité de compétiteur qui consiste à essayer de faire de notre mieux pour gagner. Ce soir, c’était son soir et c’était mon soir pour faciliter et impliquer les gars. Je pense juste que c’était un super effort collectif ».

Tellement dans son match, Carter ne s’était pas rendu compte qu’il avait tapé ses records aux points et aux passes. Il ne l’a appris qu’après la rencontre.

« Les gars placent beaucoup de confiance en moi. Ils m’ont dit de jouer libre et d’être moi-même » réagit-il. « Ensuite, je savais comment ils jouaient. C’est une équipe qui blinde la raquette. A chaque pénétration, ils ont des gars prêts à aider. Donc, soit je shootais, soit je passais. Il fallait juste continuer de rester simple. »

Passé par les Suns et les Nets, Carter s’est parfaitement fondu dans le moule des Bucks par sa hargne en défense, et il prouve qu’il peut aussi faire mal de l’autre côté du terrain. « C’est un gars qui adore jouer, qui adore la compétition » conclut Mike Budenholzer. « Il a une très grande confiance en lui, et c’est génial de le voir saisir cette opportunité, et même chaque opportunité. Il fait partie de ces gars, selon moi, qui exploite le moindre coup de pouce qu’on lui donne. »