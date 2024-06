Jonathan Isaac à la recherche de la condition physique perdue

Après si longtemps, on pourrait presque l’avoir oublié. Il faut dire que Jonathan Isaac a manqué l’intégralité de la saison 2020/21, mais aussi de la siason 2021/22. L’intérieur du Magic n’a plus été vu sur un parquet NBA depuis le 2 août 2020, soit 27 mois !

Ce jour-là, dans la « bulle », il s’était blessé à un ligament croisé du genou gauche. Depuis, on attend son retour, sans cesse repoussé, et encore en ce début d’exercice 2022/23.

« Je fais du cinq-contre-cinq ces deux dernières semaines pour me remettre en forme physique », explique-t-il à l’Orlando Sentinel. « Je travaille toujours là-dessus. Mais en ce qui concerne mon corps, mes genoux etc. tout va bien. Simplement, je ne suis pas encore en bonne condition physique. »

Pour Jonathan Isaac, le programme est simple : quand l’équipe est à Orlando, il fait du cinq-contre-cinq et quand elle est en déplacement, il fait du travail individuel, pour « essayer de se fatiguer ».

« La seule étape pour moi, c’est de continuer d’être en forme. Je suis concentré sur ce point. J’ai un peu joué l’autre jour et j’étais rincé. Je n’avais pas fait cela depuis longtemps : faire du cinq-contre-cinq quatre fois dans une semaine. Je vais encore insister dans cette direction pour les prochaines semaines et être encore davantage intégré à l’équipe. »

Même si les nouvelles sont bonnes, tant qu’il ne sera pas en capacité physique de supporter les efforts d’une rencontre, le joueur du Magic ne pourra pas commencer sa saison. Patience donc…

« Si ça ne tenait qu’à moi, ce serait le plus tôt possible », réagit-il quand il pense à son futur retour. « Dans mon esprit, je veux jouer dix minutes. Mais je comprends la position de la franchise : ils veulent que je sois totalement en condition. Ils veulent que je puisse me donner à fond pendant les minutes qui me sont offertes. Je ne dois pas être sur le parquet à m’inquiéter d’être fatigué. Je dois seulement penser à jouer. Je dois arriver à ce point-là, et dès lors, je serai prêt. Je leur fais confiance. »