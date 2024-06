Les regrets de Dario Saric lors de son passage à Philadelphie

Tout peut aller très vite en NBA, et l’exemple de Dario Saric en est un parmi tant d’autres, même si le cas du Croate, entre échanges malencontreux et blessures, est assez parlant. Lors de sa saison sophomore avec Philadelphie en 2017/18, le poste 4 tournait à près de 15 points par match et pouvait légitimement espérer faire son trou en tant que joueur majeur au sein de la ligue, alors qu’il n’avait encore que 23 ans.

Cinq ans et deux trades plus tard, Dario Saric a donc effectué son retour annuel sur la terre de ses premiers exploits, avec le maillot des Suns, lundi. Avec trois petites minutes au compteur ce soir-là, et un impact quasiment nul sur ce début de saison, il est dans une situation compliquée, lui qui est entré dans sa dernière année de contrat.

Une pilule difficile à avaler

Malgré ce triste constat, l’intérieur s’est réconforté en prenant plaisir à retrouver son ancienne maison, là où tout avait si bien commencé pour lui.

« Ça fait toujours du bien. J’ai de très bons souvenirs de l’époque. Je vois tous les gens que je connais avant le match. La salle est un peu différente, ils l’ont rénovée. Mais les fans sont les mêmes, ils sont toujours à fond derrière les Sixers. C’est génial. C’est bon de revenir, de voir des gens que je connais et de se souvenir de la grande histoire que j’ai vécue ici », a-t-il glissé en marge de la rencontre, assurant notamment avoir gardé des liens avec d’anciens camarades de cette époque, comme Furkan Korkmaz.

Son match passé en grande partie sur le banc lui a aussi laissé le temps de se remémorer cette jolie aventure d’un peu plus de deux saisons, jusqu’à ce que Philly ne saisisse l’opportunité de récupérer Jimmy Butler. Avec Robert Covington, Dario Saric avait alors servi de monnaie d’échange, à son grand étonnement.

« J’étais un peu surpris. Je ne savais pas à quoi m’attendre. C’était la première fois que ça m’arrivait en pleine saison. Je me suis dit : ‘Ça ne peut pas se passer comme ça’. Mais j’ai compris que ça faisait partie du métier et on finit par passer à autre chose », a-t-il ajouté. « Ma première impression a été de ne pas comprendre, car c’était ma première équipe. Après quelques jours, on passe à autre chose et on se concentre sur sa nouvelle équipe, sur ses nouveaux coéquipiers, et tu essaies d’être le meilleur joueur possible là-bas ».

Les Sixers trop impatients ?

Quatre ans après, presque jour pour jour après son trade, l’heure est toujours aux regrets, tandis que Jimmy Butler est quant à lui parti vers Miami l’été suivant. Dario Saric estime que les Sixers ont voulu aller trop vite.

« C’était une bonne et jeune équipe. Il y avait beaucoup de potentiel. On aurait pu être une bonne équipe sur le long terme. Avec de bons « role players », et de bonnes stars dans l’équipe. Je ne sais pas. C’est ce que j’ai vu, mais apparemment tout le monde ne voyait pas la même chose et a échangé des joueurs », a-t-il ajouté.



De retour d’une saison blanche à cause d’une blessure aux ligaments croisés du genou, Dario Saric continue de prendre son mal en patience en espérant que son heure viendra, que ce soit en ailier fort ou comme pivot.

« Je n’ai pas de douleur au genou, ce qui est le plus important. Je n’ai pas peur. Ma force n’a jamais été la vitesse, le saut ou quelque chose comme ça. Je comprends très bien le basket, donc c’était la chose la plus importante. Je me sens bien, je me sens prêt, et j’ai hâte d’être sur le terrain ».

Dario Saric Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 81 26 41.1 31.1 78.2 1.4 5.0 6.3 2.3 2.0 0.7 2.3 0.4 12.8 2017-18 PHL 78 30 45.3 39.3 86.0 2.0 4.7 6.7 2.6 2.1 0.7 1.9 0.3 14.6 2018-19 * All Teams 81 25 43.7 36.5 88.0 1.6 4.1 5.7 1.6 2.3 0.6 1.2 0.1 10.6 2018-19 * MIN 68 24 45.4 38.3 87.5 1.5 3.9 5.5 1.5 2.1 0.6 1.1 0.1 10.5 2018-19 * PHL 13 31 36.4 30.0 90.0 1.6 5.1 6.7 2.0 3.0 0.3 1.9 0.2 11.1 2019-20 PHX 66 25 47.6 35.7 84.4 1.5 4.6 6.2 1.9 2.4 0.6 1.3 0.2 10.7 2020-21 PHX 50 17 44.7 34.8 84.8 0.9 2.9 3.8 1.3 1.9 0.6 1.1 0.1 8.7 2022-23 * All Teams 57 14 45.8 39.1 82.9 0.9 2.7 3.6 1.3 1.7 0.4 1.0 0.1 6.4 2022-23 * PHX 37 14 42.7 39.1 81.8 1.1 2.8 3.8 1.5 1.9 0.4 1.0 0.1 5.8 2022-23 * OKC 20 14 51.5 39.1 84.4 0.7 2.6 3.3 0.9 1.5 0.4 1.0 0.1 7.4 2023-24 GOS 64 17 46.6 37.6 84.9 1.1 3.3 4.4 2.3 1.8 0.5 1.2 0.2 8.1 Total 477 23 44.5 36.2 83.9 1.4 4.0 5.4 1.9 2.0 0.6 1.5 0.2 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.