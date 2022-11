Quand on voit que le poster dunk de Talen Horton-Tucker n’est que 10e, on se dit qu’on va découvrir un Top 10 d’exception… Finalement, il n’est pas si exceptionnel mais on retiendra l’énorme poster de Scottie Barnes, et surtout cet incroyable fin de match entre le Heat et les Blazers.

Max Strus pense avoir donné la victoire au Heat, mais Josh Hart lui répond au buzzer !!!