Avec les absences successives de Fred VanVleet, Scottie Barnes et désormais Pascal Siakam, les Raptors ont étonnamment fait confiance à un rookie pour intégrer leur cinq de départ : Christian Koloko, préféré par exemple à Precious Achiuwa, Chris Boucher ou Khem Birch.

Titulaire à cinq reprises depuis le début de la saison, le 33e choix de la dernière Draft tourne à 3.8 points, 3.8 rebonds et 1.5 contre de moyenne après dix matchs. Surtout, le Camerounais vient de signer la meilleure prestation de sa jeune carrière : 11 points, 7 rebonds et 6 contres en 31 minutes, face aux Bulls, la nuit dernière !

Initialement appelé à passer la majeure partie de son temps en G-League, Christian Koloko s’est pourtant très vite imposé comme un incontournable de la rotation de Nick Nurse. Il faut dire qu’au poste 5, ses qualités défensives, notamment comme protecteur de cercle, couplées à sa mobilité, sa taille (2m16), son profil de véritable pivot ou sa maîtrise du pick-and-roll, collent au style de jeu pratiqué par Toronto.

Une aubaine pour le coach des Raptors, avant tout séduit défensivement par son jeune joueur de 22 ans.

« Il commence à trouver ses sensations sur le plan défensif. Nous voulions qu’il en réussisse davantage [des contres, ndlr] », réagissait ainsi Nick Nurse, après ce match contre Chicago où Christian Koloko a martyrisé Patrick Williams, Nikola Vucevic ou encore Alex Caruso en deuxième rideau.

L’autre Camerounais des Raptors

En pleine bourre, le surprenant Christian Koloko trouve doucement (mais sûrement) ses marques dans sa nouvelle équipe, identifiant d’ores et déjà l’un des aspects sur lesquels il doit s’améliorer à l’avenir.

« Le côté physique est la plus grande différence entre l’université et la NBA », notait-il à ce propos, pour L’Express Toronto. « Je continue de progresser à ce niveau, je sais que je dois être plus physique et plus agressif avec le ballon, [que je dois] attaquer le panier avec l’intention de finir. Quand je ferai ça, les arbitres siffleront les fautes en ma faveur. [Mes coéquipiers] croient en moi, donc je vais continuer d’aller sur le terrain en jouant dur. »

Jouer dur, certes, mais pas trop non plus, puisque Christian Koloko a parfois eu tendance à être gêné par des problèmes de fautes depuis la reprise. Tout sauf anormal pour un rookie, mais l’ancien pensionnaire d’Arizona estime déjà commencer à un peu mieux comprendre le fonctionnement des arbitres NBA.

« J’utilise beaucoup mes mains en défense, mais j’essaie encore de comprendre comment les arbitres sifflent en NBA », jugeait-il ainsi. « Je m’améliore et je sais que, lorsque je vais réussir à [limiter les fautes] et comprendre comment fonctionnent les arbitres, ça m’aidera vraiment à progresser. »