Kevin Durant bientôt co-propriétaire en NFL ?

Parce que les propriétaires Dan Snyder et son épouse ont mandaté Bank of America Securities pour trouver de potentiels repreneurs aux Washington Commanders, anciennement Redskins, le milieu financier est en alerte et on évoque des intérêts de Jeff Bezos et de Jay-Z ! Fan des Redskins depuis qu’il est gamin, Kevin Durant prévient qu’il veut faire partie d’un projet de rachat si la franchise est bien à vendre.

« Dans un monde parfait, j’en ferai partie. J’aimerais le faire » a-t-il répondu à ESPN. « J’aimerais mettre un peu de mon argent pour être associé aux Commanders, mais on verra. J’espère que c’est quelqu’un de bien. J’ai entendu parler de Bezos et Jay-Z, mais on ne sait jamais. »

ESPN confirme que Bezos et Jay-Z seraient prêts à s’associer sur ce projet, mais ils ne seront évidemment pas les seuls si les Commanders sont à vendre. Intéressés par les Broncos, chacun de leurs côtés, Mat Ishbia et Byron Allen ont publiquement confirmé son intérêt.

Si Durant est donc prêt à s’investir financièrement, il prévient qu’il ne veut pas s’impliquer dans la gestion de la franchise.

« Je resterais probablement plus un fan que d’essayer de m’impliquer dans l’équipe. Ce serait quelque chose de bien pour ma famille, et simplement pour notre famille, ce serait incroyable de faire partie de ce groupe. Je me rapprocherai un peu plus de l’équipe si j’en ai la possibilité. Juste pour essayer d’apprendre le business, essayer d’apprendre du point de vue de la gestion et des dirigeants, du point de vue des entraîneurs, et essayer de se rapprocher des joueurs. »

Selon Forbes, les Commanders sont valorisés à 5,6 milliards de dollars !