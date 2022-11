Spencer Dinwiddie met en avant le rôle de Dwight Powell

Alors qu’il sortait d’une de ses meilleures saisons en carrière lors de l’exercice précédent, Dwight Powell a perdu sa place de titulaire cette année. C’est désormais JaVale McGee qui occupe le poste de pivot à Dallas et Dwight Powell a par conséquent moins de temps de jeu. Mais de ces miettes, il parvient à en faire un festin.

Son impact sur les Mavericks est capital puisqu’en quatre matches joués, il a toujours affiché un +/- positif. Dernier exemple en date : contre Utah, il compile 9 points et 5 rebonds en 18 minutes, avec un +/- de +25 !

« Il faut rester prêt, peu importe les conditions, les situations et les rôles », explique le joueur de Dallas, avec un discours assez classique chez les remplaçants, pour le site officiel de la franchise. « L’important dans cette ligue, c’est de gagner des matches. Je dois être prêt chaque match, chaque entraînement, chaque jour. »

Ce sont donc les autres qui vont le mieux et le plus parler des bonnes prestations de Dwight Powell. Spencer Dinwiddie par exemple.

« C’est une preuve de son caractère. C’est ce qu’il y a de plus dur dans cette ligue : avoir été titulaire, avoir été bon puis être relégué sur le banc et ne plus jouer. Néanmoins, il faut rester dedans, rester concentré quand on vous appelle, pour ensuite apporter quelque chose, dans les statistiques ou non. »

Comme les chiffres de Dwight Powell seront rarement impressionnants, à la différence de ceux de Luka Doncic, l’ancien meneur des Wizards veut insister sur sa présence et son utilité en conférence de presse.

« Le fait qu’il coupe vers le cercle sur chaque action, peu importe s’il reçoit le ballon, à prendre des coups, à être touché au visage, c’est un travail fantastique qui permet à des gars comme moi et Luka de créer des choses. La pression qu’il met vers le cercle est ce qui attire l’aide du côté faible, pour qu’on passe le ballon à Reggie (Bullock) et Dorian (Finney-Smith) dans les coins. C’est ce qui crée de l’incertitude pour les intérieurs adverses et nous offre des layups. D’une certaine manière, il est comme un grand défenseur au football américain. Tom Brady va recevoir les louanges, les compliments et les contrats, mais si on ne le protège pas, alors Brady va se faire plaquer. Donc Powell, c’est le professionnel par excellence. J’ai un immense respect pour lui et j’espère que chaque fan des Mavericks entendra ce monologue et aura ce même respect pour lui. »