Les Rockets ont pris une leçon d’expérience face aux Suns

Que les Rockets s’inclinent face aux Suns n’est vraiment pas une surprise. Sur le papier, mais aussi vu les résultats récents, la défaite des Texans semblait déjà écrite avant même la rencontre. Pourtant, les troupes de Stephen Silas ont résisté face aux hommes de Monty Williams, en restant au contact de Chris Paul et ses coéquipiers.

La preuve : à moins de cinq minutes du terme, il n’y avait que six points d’avance pour les joueurs de l’Arizona. C’est à cet instant que les finalistes 2021 ont pris un temps-mort pour préparer ce dernier virage de la rencontre, et il fut très bien négocié avec un 11-2.

« L’expérience », résume Stephen Silas au Houston Chronicle, pour analyse ce « money time ». « Ils ont été au sommet, ils ont joué les Finals, ils sont ensemble depuis longtemps. Notre exécution offensive peut être meilleure, notre calme dans ces moments du dernier quart-temps est également important. »

En clair, les très jeunes Rockets sont tombés sur plus expérimentés qu’eux. Ces dernières minutes ont parfaitement montré la maîtrise, l’habitude des joueurs de Phoenix pour ces instants décisifs, alors que les Texans ont encore du chemin à faire dans ce domaine. Même si cette prestation reste encourageante.

« On grandit. Le match était serré pendant trois quart-temps et c’est une équipe qui vise le titre. Ils ont fait les bonnes actions en fin de rencontre », constate Jae’Sean Tate. « Ils jouent ensemble depuis longtemps », rappelle Kevin Porter Jr. « Ils étaient comme nous pendant un moment, maintenant ils en sont là. L’expérience et leur vécu ont permis de nous dominer. Nous, on est jeune, et parfois, on est statique. »

La frustration des Rockets peut donc aussi laisser la place à une promesse. Savoir gérer un « money time » s’apprend et prendre des leçons d’une équipe comme Phoenix n’est jamais une mauvaise chose.

« Se retrouver dans cette position, d’être à trois ou quatre points dans les trois dernières minutes, c’est bien. Plus on sera dans ces moments-là, meilleur on sera », annonce Jae’Sean Tate. « On peut apprendre de ça », poursuit Stephen Silas. « Avec de l’expérience et un vécu commun, on peut imaginer à quoi on pourrait ressembler dans quelques temps. Les Suns ont connu des années sombres, regardez où ils sont désormais. C’est ce que je veux que mon groupe sache. »