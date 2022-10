Phoenix contraint de se passer de Deandre Ayton

C’est en retombant sur le pied de Jonas Valanciunas après un shoot que Deandre Ayton s’est tordu la cheville gauche. C’était dans le premier quart-temps du match face aux Pelicans, et le staff médical a annoncé qu’il serait absent au moins une semaine. Ce qui signifie qu’il devrait manquer quatre matches : les réceptions des Rockets et des Wolves ; le back-to-back à Portland.

En son absence, c’est Bismack Biyombo qui devrait débuter au poste 5, avec Jock Landale comme doublure. Les deux répondent toujours présent quand Monty Williams fait appel à eux, et ils l’ont prouvé face aux Pelicans avec un double-double pour Biyombo et 8 points, 2 rebonds, 2 passes et 1 contre pour l’Australien.

« Ils jouent simplement avec de l’agressivité » apprécie le coach des Suns. « Parfois, quand on parle d’agressivité, on ne pense qu’aux tirs, mais je trouve que la pose d’écran est à un niveau élevé avec Jock et Bis ».

Les deux s’entendent bien, et il n’y a pas vraiment de concurrence entre les deux. C’est en fonction de l’adversaire que Williams choisit de faire jouer l’un plus que l’autre. « Bisy était en forme, et c’était intelligent de la part des coaches de le remettre en jeu » expliquait Londale après le match face aux Pelicans. « J’étais en difficulté en première mi-temps, et je me suis repris en seconde. Bisy faisait du très bon travail en défense sur Valanciunas. Il en impose, et quand on met quelqu’un de plus costaud comme Bisy sur lui, je pense que ça nous aide en défense. »

Pour Biyombo, il est important que son coach puisse compter sur une « second unit » efficace. « On ne peut pas constamment s’appuyer sur le cinq de départ car au final, on a besoin d’une « second unit » pour atteindre un certain niveau nécessaire pour gagner le titre » rappelle l’ancien pivot des Raptors et du Magic. « Je pense que c’est l’un des points sur lequel insiste le coach. C’est comment faire en sorte que la « second unit » joue vite et comprenne les systèmes, et que faut-il mettre en place pour nous permettre de jouer encore plus vite. »