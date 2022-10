Markus Howard veut briller en Europe pour retourner en NBA

Après deux saisons à Denver, où il n’a pas réussi à s’imposer (3.4 points en 5.6 minutes de moyenne, sur 68 matchs), Markus Howard a rejoint Baskonia, en Espagne, cet été. Un exil qu’il espère temporaire.

« La NBA est mon rêve et mon objectif ultime est de retourner en NBA », a-t-il ainsi déclaré à Mozzart Sport, relayé par Eurohoops. « Et c’est possible si je m’engage pleinement avec Baskonia, qui m’a montré qu’il s’agit d’un grand club qui veut se battre pour des titres. »

En effet, s’il brille en Euroleague et dans le championnat d’Espagne avec son nouveau club, Markus Howard sera certainement sur le radar des franchises NBA lors de la prochaine intersaison.

C’est la stratégie qu’il a choisie, préférant cette option aux « two-way contracts » qu’on lui proposait.

« Pendant l’été, Baskonia m’a contacté et, après cela, je me suis concentré sur ma venue en Espagne. Les autres clubs n’étaient pas en considération. J’ai parlé à plusieurs personnes et très rapidement, je suis arrivé à la conclusion que l’Espagne et une équipe comme Baskonia seraient idéales pour ma progression. »

À 23 ans, et alors qu’il tourne à 18.3 points de moyenne en cinq matchs d’Euroleague jusqu’à présent, Markus Howard entend ainsi faire de ce passage dans le Pays basque un tremplin.

« J’ai eu une longue conversation avec l’un des meilleurs joueurs ayant joué en Europe – Facundo Campazzo », a-t-il d’ailleurs expliqué au sujet de son ancien coéquipier dans le Colorado. « Il est un indicateur de la façon dont quelqu’un peut jouer en Europe avec beaucoup de succès. J’ai parlé à plusieurs joueurs qui ont joué en Espagne et en Euroleague. J’admire des gars comme Mike James et Lorenzo Brown ».