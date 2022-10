Les Wizards vont rendre hommage au trio Gilbert Arenas – Antawn Jamison – Caron Butler

Depuis sa période dorée de la fin des années 1970, marquée par un titre de champion remporté en 1978 (époque Bullets), Washington n’a connu que deux occurrences avec au moins quatre saisons de suite à minimum 50% de victoires.

La plus récente, entre 2014 et 2018, remonte aux années John Wall – Bradley Beal. La plus ancienne, entre 2005 et 2008, remonte aux années Gilbert Arenas – Antawn Jamison – Caron Butler, même si ce dernier n’est arrivé qu’à partir de la saison 2005/2006.

Et c’est justement ce trio, qui n’a pourtant jamais passé de tour de playoffs en trois tentatives, qui sera honoré par les Wizards le 18 novembre prochain, dans le cadre de la réception du Heat. Une première depuis qu’il a explosé pendant la saison 2009/2010.

« La fête pour les 25 ans de la marque Wizards ne serait pas totale si on oubliait d’honorer ce Big Three », estime Tommy Sheppard, le président de la franchise. « Les réunir ensemble un même soir, c’est encore plus spécial. Ces trois-là représentent une ère de la franchise et ils doivent être reconnus pour l’impact qu’ils ont eu. Cela a généré une nouvelle génération de fans des Wizards. »