Les Knicks prolongent leurs jeunes

Comme ils en avaient la possibilité, les Knicks ont activé la 4e année de contrat d’Obi Toppin et Immanuel Quickley, ainsi que la 3e année de Quentin Grimes. L’ancienne vedette NCAA aura eu mis le temps à trouver sa place dans le rotation, et il est devenu la doublure de Julius Randle avec une quinzaine de minutes par match.

Régulier aux alentours des 10 points par match, il brille sur contre-attaque, et le voilà lié aux Knicks jusqu’en 2024, et ça lui assure un salaire de 6.8 millions de dollars. Ensuite, il sera free agent, protégé si les Knicks lui proposent une « qualifying offer », ou non protégé s’il le laisse libre.

Pour l’ancien de Kentucky, une place est également sécurisée depuis plusieurs mois dans le rotation de Tom Thibodeau, en sortie de banc en relais de Jalen Brunson. Quant à Quentin Grimes, il est le chouchou du coach des Knicks par son profil de défenseur, mais est actuellement blessé au pied et n’a toujours pas débuté sa saison.