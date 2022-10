Nick Richards, l’épatant Monsieur 100% des Hornets

Sans LaMelo, ni Terry Rozier (entorse de la cheville tous les deux), les Hornets ne partaient sûrement pas favoris à Atlanta, au moment d’y affronter Trae Young et Dejounte Murray. « Tu peux toujours gagner un match dans cette ligue en ayant la bonne approche, la bonne attitude, en jouant de la bonne façon et puis parfois, les choses vont dans ton sens, aussi. Un gars prend feu… », livre Steve Clifford.

Entre les 24 points de Kelly Oubre Jr. ou les 18 unités de Dennis Smith Jr., le coach des Hornets a trouvé des moyens de compenser ces absences majeures. Mais celui qui a le plus impressionné, le plus en « feu » de tous a été encore moins attendu, Nick Richards.

Le remplaçant de Mason Plumlee a signé la meilleure performance de sa jeune carrière. Le pivot a largement gagné son duel face à son homologue d’en face Onyeka Okongwu, contre qui il a multiplié les finitions près du cercle. Résultat, sans rater le moindre tir, il a terminé avec 20 points (9/9), 11 rebonds (records en carrière) et 2 contres, pour 33 d’évaluation et un +25 lorsqu’il était sur le parquet.

« Mes coéquipiers, ils croient en moi. Ils me donnent confiance chaque jour et me poussent à donner le meilleur de moi-même. C’est donc grâce à mes coéquipiers que j’ai du succès. Lorsque vous avez des coéquipiers qui vous soutiennent pour les bonnes raisons… », lâche le héros de la soirée.

Boosté par ses coéquipiers

Celui-ci considère avoir démarré « lentement dans le premier quart-temps et ensuite j’ai fait de mon mieux lorsqu’ils m’ont servi, me disant de faire mieux et qu’on avait besoin de plus d’énergie sur le terrain. Et j’ai fait de mon mieux. Je dois les écouter, donc j’ai l’impression que c’est vraiment grâce à eux que j’ai du succès en ce moment. »

Sa performance vient confirmer son début de saison canon. Il avait signé un double-double dès le premier match avec 19 points et 10 rebonds. Après trois matchs, le joueur de 24 ans tourne ainsi à 15 points (69% aux tirs !) et 9 rebonds de moyenne. De très loin, ses meilleures moyennes en carrière jusqu’ici. L’an dernier, le Jamaïcain, drafté à la 42e position en 2020, avait fait 50 apparitions pour seulement 3 points de moyenne en 7 minutes de jeu. Il a visiblement beaucoup bossé cet été et le changement de coach, couplé au départ de Montrezl Harrell, lui a ouvert des portes.

« On pense avoir du talent dans tous les domaines avec cet effectif. N’importe quel gars peut être mis dans n’importe quelle situation et se montrer performant […] Ce soir, c’était juste super spécial parce que c’est là que notre saison s’est terminée l’année dernière (en play-in). Avec plusieurs gars en moins, c’était un gros challenge pour nous de venir ici et de se tenir au plan de jeu. Je suis très fier de l’entraîneur, très fier des gars qui étaient prêts », apprécie le meilleur marqueur, Kelly Oubre Jr.