Un retour discret mais rassurant pour Joe Harris

Blessé à la cheville gauche en novembre dernier, puis doublement opéré et donc forcé de mettre un terme très prématuré à sa saison 2021/22, Joe Harris a retrouvé les Nets la nuit dernière, plus de onze mois plus tard.

En sortie de banc, il a sans surprise livré une performance discrète dans la victoire étriquée de sa troupe face à Toronto (3 points, 2 rebonds et 2 passes en 18 minutes). Mais l’essentiel était ailleurs pour le shooteur, qui a surtout retrouvé des certitudes sur le plan physique.

« Ouais, c’était génial d’être de retour. C’était une belle victoire dans une bonne atmosphère. […] Je me suis senti bien, un peu essoufflé avec les poumons qui brûlaient, mais je m’y attendais. C’était la première étape, maintenant je construis à partir de ça. » a-t-il ainsi déclaré après son retour.

La satisfaction est partagée par Steve Nash, content de retrouver un élément utile de son attaque.

« C’était bien de le revoir parmi nous, c’est un joueur qui compte. » avançait le coach des Nets. « Plus vite il se réintègre, mieux c’est pour nous. Son adresse extérieure est importante dans notre dispositif, donc c’est satisfaisant qu’il retrouve le rythme si tôt dans la saison. »