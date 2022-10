Mike Malone : « Nikola Jokic joue aux échecs, quand beaucoup d’autres jouent aux dames »

C’était une prise de risque insensée, et pourtant, c’est passé ! Auteur d’un triple-double face aux Warriors, Nikola Jokic a donné des sueurs froides à tout son camp avec une dernière passe risquée pour Bruce Brown. Une passe de « quarterback », sur une remise en jeu, comme il en a déjà réussi des dizaines en carrière, et celle-ci a fait mouche avec ce dunk de Brown pour valider la victoire des Nuggets.

« J’ai pris un risque mais Bruce était démarqué. C’est à l’instinct. Je l’ai vu seul et j’ai balancé la balle. Ce n’est qu’après que j’y ai pensé » sourit le pivot des Nuggets. C’était sa 10e passe du match, celle qui valide son 77e triple-double en carrière !

Pendant le match, on a vu Jokic prendre la tablette aux temps-morts pour expliquer à ses nouveaux coéquipiers où se placer. On l’a vu faire une passe de folie sur Kentavious Caldwell-Pope dans l’angle opposé. On sait combien il est génial, mais c’est toujours aussi impressionnant. Sauf pour son coach.

« Franchement, cela fait désormais huit ans qu’on travaille ensemble et rien ne me surprend » assure Mike Malone. « Il y a tellement eu de matches importants, tellement de moments où il a réalisé une action importante, le geste juste, l’action qui change le cours du match… Son intelligence de jeu dépasse tout. Il joue aux échecs, quand beaucoup d’autres jouent aux dames ».

Ses nouveaux coéquipiers doivent donc apprendre à jouer avec un tel génie. « Ils doivent être démarqués » les prévient-il. Il pense à Brown et Caldwell-Pope qui viennent d’arriver. Les deux ont entendu le message.

« Si vous posez la question à Bruce et ‘Kenny Pope’, ils vous diront sans doute qu’ils admiraient les passes de Jokic quand ils jouaient contre lui. Mais c’est différent de regarder et d’être désormais avec lui » rappelle Malone. « Nikola rend le jeu si facile, mais il faut être prêt à recevoir la balle ! ».