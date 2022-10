Cette Air Jordan 12 fête les 25 ans de Jordan Brand en Chine

Un quart de siècle, ça se fête ! Pour les 25 ans de la présence de Jordan Brand en Chine, la marque au « Jumpman » a sorti une belle collection dont cette nouvelle Air Jordan 12.

La tige en noir et blanc est plutôt un classique du genre. L’originalité réside dans les notes de jaune-orange, sur la semelle, la languette et la tirette. Au niveau du talon de la chaussure droite, on trouve une étiquette sur laquelle il est inscrit « Celebrating 25 years of Jordan in China ». A noter également juste en dessous le « 23 » ressortant en noir sur fond jaune.

Rendez-vous en novembre pour la sortie de ce modèle annoncé à 200 dollars.

