Pour se motiver, Giannis Antetokounmpo s’invente parfois des histoires

Le 6 octobre 2021, auréolé de son titre de champion décroché contre les Suns trois mois plus tôt, Giannis Antetokounmpo avait passé ses nerfs à l’entraînement sur un rookie, Sandro Mamukelashvili.

Le 54e choix de la Draft 2021 n’était pas seulement au mauvais endroit au mauvais moment puisqu’il a goûté à la colère du MVP 2019 et 2020, après l’avoir provoqué. Rien que ça et pour son premier entraînement face au Grec !

« Il a commencé à me parler. Il m’a dit : ‘Yo Giannis, je vais t’éteindre aujourd’hui, je vais te botter les fesses' », se souvient le MVP des Finals 2021 . « Moi, j’étais en train de lacer mes chaussures. Il ne me connaissait pas, c’était notre première rencontre. C’était comme un gamin qui a de l’énergie, qui adore parler beaucoup. Je n’ai rien répondu, j’ai simplement lacé mes chaussures, j’ai fait ma musculation et l’entraînement a commencé. »

Évidemment, le jeune intérieur va passer un mauvais quart d’heure face à Giannis Antetokounmpo.

« J’avais une cible en tête : Mamu. Les Bucks ont posté une vidéo sur les réseaux sociaux. On me voyait marquer, dunker et contrer Mamu. De retour dans les vestiaires, j’ai retiré mes chaussures et je lui ai demandé s’il se souvenait de ce qu’il avait dit le matin même. Il m’a répondu oui. C’est comme ça que je fais : je ne parle pas, je joue. »

Giannis already bullying the rookies on the court. 🤣 pic.twitter.com/e1bzYeSQpY — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 7, 2021

Pas de doute possible, la vidéo a bien été postée, elle est toujours en ligne, et Sandro Mamukelashvili a bien été dominé par le Grec. « Il m’a détruit », reconnaît-il. Il y a néanmoins un petit bémol à cette anecdote : l’origine de cette histoire n’a jamais existé car Giannis a tout inventé !

Sandro Mamukelashvili lui a bien parlé avant cet entraînement, il ne le nie pas, mais sans jamais faire de « trashtalking » comme le All-Star le prétend.

« Yeah, mec, attention j’arrive », déclare l’intérieur quand on lui demande ce qu’il a exactement dit à son coéquipier. « Je rigolais car j’étais tout excité, c’était la première fois que je lui parlais. J’étais face au meilleur joueur du monde, c’était dingue. »

Comme Michael Jordan en son temps, le documentaire « The Last Dance » l’avait parfaitement démontré, la star de Milwaukee a déformé les faits pour se motiver. Et ce n’est pas la première fois visiblement…

« Je me souviens qu’il m’a dit quelque chose. Je ne sais pas si je l’ai fait à ce moment-là, mais parfois, dans ma tête, j’exagère certaines choses », confesse le « Greek Freak ». « Je transforme les choses de manière à me donner de la motivation, à m’en servir comme d’un carburant. Peut-être que cette histoire fait partie de ça. »