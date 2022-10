NCAA | Jerry Stackhouse rempile à Vanderbilt

Ancien assistant aux Raptors (2015-2016) puis aux Grizzlies (2018-2019), coach principal de l’équipe de G-League des Raptors (2016-2018), avec laqueille il a été champion et élu coach de l’année en 2017, Jerry Stackhouse semble se plaire à Vanderbilt, en NCAA, où il évolue en tant que coach principal depuis 2019.

L’ancien scoreur, parmi les plus grosses gâchettes du début des années 2000, y avait signé un contrat de six ans, et son bail vient d’être renouvelé, pour une durée non précisée.

Jerry Stackhouse a déjà réussi à former trois joueurs NBA (Aaron Nesmith, Saben Lee, Scotty Pippen Jr) et a terminé la saison dernière sur un bilan positif pour la première fois de son mandat (19 victoires – 17 défaites).

Pour Candice Lee, directrice des sports de la fac, le programme de Jerry Stackhouse va dans la bonne direction.

« S’engager et investir sur lui en tant que leader, c’est un élément important de la construction du programme calibré pour le titre que nous voulons à Vanderbilt. J’apprécie les contributions que Jerry et son programme ont apportées à notre communauté et à notre campus, et je suis enthousiaste quant à notre avenir », a-t-elle ajouté.

Pour Jerry Stackhouse, cette marque de confiance va le conforter afin de travailler sur le long terme.

« La stabilité et l’attachement sont des concepts dans le sport universitaire qui sont difficiles à trouver de nos jours. Je me sens très chanceux d’être à Vanderbilt, où ces valeurs font partie de notre culture ».